L'Hospital Universitari General de Catalunya obre una nova unitat per tractar el dolor / Pixabay

L'Hospital Universitari General de Catalunya ha engegat una nova unitat amb l'objectiu d'oferir un abordatge integral de les patologies relacionades amb el dolor. Gestionada pel grup MIVI, la unitat compta amb dos equips de professionals sanitaris integrats per 8 facultatius, anestesistes i rehabilitadors, i una infermeria altament capacitada.

L'equip tracta el dolor mitjançant tècniques intervencionistes ambulatòries, infiltracions, estimulació, teràpies regeneratives o tractaments farmacològics, entre d'altres, amb l'objectiu d' alleujar el dolor i la recuperació funcional dels pacients.

Prop de 9 milions de persones a Espanya, el 25,9% de la població, pateixen dolor crònic , segons les últimes dades del 'Baròmetre del Dolor Crònic a Espanya 2022'. D'aquesta enquesta es desprèn que les persones d' entre 55 i 75 anys tenen la prevalença més alta (30,6%), que l'edat mitjana del pacient amb dolor crònic se situa en els 51,5 anys i que les dones en presenten més prevalença de la malaltia (30,5%) respecte als homes (21,3%). Això suposa que entre els pacients amb dolor crònic les dones siguin majoria (58,7%).

La nova Unitat del Dolor de l'Hospital Universitari General de Catalunya consta de dos quiròfans, sala de reanimació, 7 boxes de consulta i tractament, una sala d'espera àmplia, recepció, sales de reunions, vestuaris, serveis i instal·lacions destinades a pacients i professionals. Les unitats estan dotades dequips tecnològics dúltima generació.

Els experts d'aquesta unitat treballen després d'obtenir un diagnòstic precís i tracten el dolor des d'una estratègia mèdica i científica amb un equip multidisciplinari per trobar la solució més efectiva en cada cas. Les patologies més comunes tractades a la Unitat del Dolor són el dolor per Ciàtica, per escoliosi, la Síndrome facetària i el dolor lumbar.