L'impacte devastador de la calor extrema en la salut preocupa experts i metges especialistes. El cardiòleg Alberto Cecconi, assessor del grup de recerca sobre canvi climàtic a la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC), alerta sobre els perills que la calor excessiva representa per a les persones, especialment aquelles amb afeccions prèvies i malalties cardiovasculars. Segons Cecconi, la calor accelera el ritme cardíac, dilata les artèries i venes, i en casos extrems, pot ocasionar fins i tot la mort.

En una entrevista amb EFE, el cardiòleg assenyala que al voltant del 3% de l'excés de morts registrats a Espanya estan relacionats amb les altes temperatures, xifra que a nivell global puja a l'1%. L'any passat, les onades de calor van provocar més de 4.300 morts al país, i si no es prenen mesures, s'estima que aquesta xifra es podria triplicar i va arribar a les 13.000 morts per a l'any 2050.

Cecconi destaca que aquestes estimacions es basen en la població general, incloent-hi les persones sanes, però si es considera únicament aquells amb malalties cardíaques o d'edat avançada, la quantitat de morts augmenta encara més. El cardiòleg explica que la deshidratació és un dels primers efectes de la calor, cosa que incrementa la possibilitat de coagulació sanguínia i la formació de trombes, podent derivar en accidents cerebrovasculars i infarts.

A més, l'estrès tèrmic debilita l'estabilitat de la placa de colesterol, provoca la pèrdua de sals minerals per mitjà de la suor i augmenta les arítmies cardíaques i el consum d'oxigen. Tot i que és difícil quantificar-lo, la calor no només provoca més morts, sinó que també incrementa la quantitat de pacients que acudeixen a urgències a causa de complicacions cardíaques.

Altres factors, com la contaminació de l'aire, també tenen un impacte negatiu a la salut cardiovascular. A Espanya, aproximadament 30.000 persones moren anualment a causa de la contaminació atmosfèrica. Segons Cecconi, els propers anys s'espera un augment no només de la mortalitat relacionada amb la calor i el fred, sinó també per la contaminació, generant així un còctel encara més perillós per a la salut.

A més de les recomanacions habituals per hidratar-se, evitar l'exposició directa a la calor i utilitzar aire condicionat, els cardiòlegs insten els governs a crear entorns urbans saludables, amb espais arbrats que mitiguin les altes temperatures durant l'estiu. El doctor subratlla que l‟enfocament ha de ser més ampli i no només recaure en la responsabilitat individual de cuidar-se, sinó també en la importància de prendre mesures a nivell col·lectiu. El canvi climàtic té conseqüències directes en la salut, i es busca conscienciar tant la població com les institucions per abordar aquest problema.

En aquest sentit, Cecconi destaca que portar un estil de vida saludable no es tracta només de gaudir o fer exercici, sinó de reconèixer la nostra interconnexió amb les persones, els animals, el nostre entorn i els factors ambientals. El cardiòleg emfatitza que els metges estan prenent consciència d'aquesta relació entre la salut i el medi ambient, i ara busquen comunicar aquest problema tant als ciutadans com a les institucions.

Amb aquest propòsit, s'ha format un grup d'estudi que cerca recopilar dades sòlides per donar suport a accions concretes. Els experts fan una crida a prendre mesures urgents per protegir la salut de la població. A més de tenir-nos cura individualment, és crucial que les autoritats governamentals i municipals promoguin la creació d'entorns urbans favorables, on es pugui viure de manera saludable i s'implementin mesures d'adaptació al canvi climàtic.

El desafiament és clar: enfrontar els riscos que la calor extrema i altres factors ambientals representen per a la salut cardiovascular. La consciència, l'acció col·lectiva i l'adopció de polítiques adequades són fonamentals per garantir la protecció de la població i per construir un futur més saludable en el context del canvi climàtic.