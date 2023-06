Home gran beu aigua ampolla dia intens calor @EP

Arriba l?estiu i amb ell la primera onada de calor a Catalunya que alçarà les temperatures durant tota la setmana. Per combatre la calor, beure aigua, posar els ventiladors, menjars lleugers o baixar les persianes seran alguns dels nostres principals aliats durant aquesta setmana.

Catalunyapress ha recollit en les línies següents, els millors consells per combatre les altes temperatures:

Beu aigua: Encara que sigui de sentit comú, és molta gent la que no es manté ben hidratada. Suar, ens ajuda a regular la calor i mantenir-nos secs, però en aquests períodes on se sua constantment, és clau beure molta aigua per mantenir-se hidratats.

Usa roba negra: A diferència dels que molts creuen, fer servir roba negra ens pot ajudar a combatre la calor. És cert que el color negre absorbeix la calor, però la roba blanca ho rebutja, de manera que quan el nostre cos emet calor, la roba blanca ho torna al cos, mentre que la negra ho absorbeix.

Fes menjars lleugers: tenir una dieta fresca amb aliments rics en vitamines i minerals t'ajudarà a combatre la calor, mantenir-te hidratat i gaudir de bona salut.

Refreda les zones clau: El coll el clatell i darrere dels genolls són zones senzilles i molt útils per combatre la calor.

Baixa les persianes: L'ombra és un dels teus principals aliats, baixa les persianes i no deixis que el sol entri a casa teva.