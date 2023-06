Arxiu - Una màscara.

El ministre de Sanitat, José Miñones, ha recordat aquest dilluns que les màscares continuen d'ús obligatori en centres de salut, hospitals, farmàcies i centres sociosanitaris malgrat que divendres passat la retirada amb caràcter general --encara es mantindran en espais vulnerables, com les zones d'Oncologia- va rebre 'llum verda' del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).



I és que encara falta que aquesta mesura, que va enmig d'un decret anticrisi contra la covid, sigui aprovada per un Consell de Ministres per al qual encara no hi ha data. Serà, ha dit Miñones, "tan aviat sigui possible".



El ministre ha visitat aquest dilluns, en companyia del conseller de Sanitat de la Xunta, Julio García Comesaña, la Fundació Galega de Medicina Xenòmica, situada a l'Hospital Clínic de Santiago de Compostel·la.



Així, a preguntes dels mitjans, José Miñones ha evitat donar una data concreta per a la fi de l'obligatorietat de les màscares en aquests àmbits: "Quan dic una data, després estarem pendents d'aquesta data i, si no es compleix aquesta data, estaria incomplint el que estic dient avui”.



En tot cas, ja ha confirmat que no serà al Consell de Ministres d'aquesta setmana perquè el decret pel qual es va reunir divendres el CISNS --una vegada ho van avalar els experts-- no incloïa només aquesta qüestió, sinó que "és tot un decret de crisi sanitària" que encara ha de "passar els tràmits administratius corresponents" . "Esperem que sigui com més aviat millor", ha afegit.



Dit això, el ministre ha matisat que les màscares continuaran sent de "ús recomanatori" i amb "autorresponsabilitat" per part dels ciutadans. Per exemple, que "aquells que tinguin símptomes, lògicament, es posin les màscares" i que tinguin en compte que "segueix estant present el virus".