El genoma de l'escarabat americà explica el seu do d'adaptació Foto d'ARXIU @EP

Amb l'augment de temperatures és cada vegada més habitual trobar-se amb paneroles a la via pública de les grans ciutats catalanes entre elles Barcelona .

Un manteniment i control exhaustiu per eliminar-les i evitar que tornin a sortir és clau, però en els darrers anys ha augmentat la seva presència durant el dia, fet que preocupa els experts en tractar-se d'un insecte que no li agrada el sol.

Les paneroles solen aparèixer en espais com la dutxa, canonades o aixetes. També es veuen als establiments de la ciutat i pels carrers , fets que compliquen al manteniment saludable de la via o interiors. A més, hi ha altres plagues que també aguaiten les ciutats, com les rates o mosquits.

El Cicle de les paneroles/ Font: Fumix

A Catalunya destaquen tres tipus d'escarabats; les alemanyes , amb un to groguenc i d'uns 10 mil·límetres, l' americana , que és molt gran, de fins a 50 mil·límetres i l' oriental , d'una mida de 20 mil·límetres.



MANTENIR LA TEVA CASA NETEJA

El millor remei per evitar qualsevol ensurt amb les paneroles és mantenir una bona neteja de casa teva. Sobretot, a l'estiu cal fer especial èmfasi en aquelles zones humides, fosques i càlides. Vigila el menjar de la teva mascota i assegura't que està segellada quan l'animal no menja. De la mateixa manera, no deixis les restes d'aliments per terra oa les taules. Segella els forats més sospitosos de les parets i finalment, buida freqüentment la galleda de les escombraries.