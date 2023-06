És molt important mantenir-se hidratat durant l'estiu

Aquestes són les malalties més freqüents durant els mesos d' estiu :



1.- Deshidratació: A l'estiu, estem exposats a temperatures més elevades que la resta de l'any, cosa que fa que es perdi molta més aigua corporal a través de la suor. Per això, és important mantenir-se hidratat per reposar les quantitats suficients per a lorganisme. Així, si al llarg de l'any, institucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomanen beure entre 1,5 i 2 litres al dia, durant els mesos d'estiu cal incrementar-ne la quantitat. La gent gran i els nens tenen més risc de deshidratació, per la qual cosa han de prestar una atenció especial a la ingesta d'aigua. Les malalties més freqüents a l'estiu



2.- Fongs. Les infeccions fúngiques als peus són una de les malalties més freqüents durant l'estiu. Això és perquè s'acostuma a caminar descalç sobre el terra mullat de piscines, dutxes…. On poden créixer fongs amb facilitat o que prèviament han estat contaminats per persones que tenen aquesta infecció.

3.- Cremades pel sol . Des de fa anys, els experts adverteixen dels riscos de la sobreexposició als raigs UV. Prendre massa temps el sol i sense la protecció adequada (la qual és important reaplicar cada cert temps), provoca cremades a la pell que, a més d'un intens dolor, poden ocasionar butllofes i ulceracions.

4.- Dermatitis . A més de les cremades pel sol, la nostra pell també pot patir durant els mesos de calor per la suor ocasionant, per exemple, irritacions, picors, pell escamada, erupcions i dolor.

5.- Intoxicacions alimentàries. Durant els mesos d'estiu, els casos d'intoxicacions amb aliments en mal estat augmenten a causa de la calor. A més, en aquesta època, són molts els que opten per menjar a l'aire lliure, en camps o platges, cosa que fa que els aliments es conservin en pitjors condicions i tinguin més risc d'espatllar-se.

6.- Cistitis . Les platges, piscines i rius es converteixen en les millors opcions per combatre la calor. Així, les llargues jornades d'aigua, en què acostumem a passar hores amb els banyadors mullats, augmenta el risc de patir infeccions urinàries com la cistitis.

7.- Picades d'insectes. Amb la calor i la humitat dels mesos d'estiu, proliferen més mosquits i altres insectes que en qualsevol època de l'any. Per això, les picades són molt freqüents, igual que les reaccions al·lèrgiques a les mateixes. Si són lleus, els símptomes es poden tractar amb productes de venda a farmàcies, però en els casos més greus, caldrà acudir al metge.

8.- Faringitis i bronquitis. Tot i que són malalties que es relacionen més amb els mesos de fred i hivern, durant l'estiu són molt comunes la faringitis i la bronquitis. Això és degut als canvis bruscos de temperatura entre els espais amb aires condicionats i la calor de l'exterior.

9.- Otitis. La continuada exposició de les orelles en aigües de platges i piscines fa que augmentin els casos d'infeccions o inflamacions de l'oïda. Una dolorosa afecció que sol requerir atenció mèdica i antibiòtics.