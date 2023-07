Càncer de pulmó

Una investigació espanyola pionera a nivell mundial ha aconseguit consolidar un nou estàndard de tractament per al càncer de pulmó inicial, que suposa augmentar un 20% la supervivència i beneficiarà més de 6.000 pacients a Espanya cada any.

Els resultats d'aquest estudi, realitzat pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP) i publicat a la revista científica 'New England Journal of Medicine', ratifiquen el gran benefici de la quimioimmunoteràpia amb nivolumab abans d'operar els tumors de pulmó en estadis III.

"Aquest estudi espanyol ha obert la porta a un canvi global en el tractament dels pacients amb càncer de pulmó precoç. Estats Units va realitzar una aprovació ràpida perquè aquest esquema de tractament estigui disponible a centres hospitalaris nord-americans, i esperem que arribi aquest any a Europa també. Un canvi global que s'inicia i consolida amb una investigació 100% espanyola", ha celebrat el president del GECP i investigador principal de l'estudi, Mariano Provencio.

Actualment només un 30% d'aquests pacients sobreviuen a cinc anys. "Amb el nou esquema aquest percentatge podria arribar al 70%. Més de 6.000 pacients poden beneficiar-se de millores en la resposta al tractament i la supervivència cada any a Espanya", ha assegurat el doctor.

Aquest nou esquema no és només “un fàrmac únicament”. "Parlem d'un canvi en l'abordatge i l'estratègia terapèutica que implica molts professionals: patòlegs, cirurgians, oncòlegs o radioterapeutes. Hem trobat una millora significativa que ens pot encaminar a la cura d'un nombre significatiu de pacients després de dècades sense avenços", ha detallat.

MÉS RESPOSTES AL TRACTAMENT I MÉS PACIENTS OPERABLES



Les dades de l'estudi, anomenat 'NADIM II', obren la porta a augmentar el percentatge de pacients que aconsegueixen una remissió completa del seu tumor a llarg termini.

En aquest sentit, la investigació apunta que un 36,8% dels pacients aconsegueixen una reducció completa del tumor , davant del 6,9% que ho fa amb l'enfocament tradicional d'aplicar el tractament després de la cirurgia.

També és molt clara la millora en supervivència, un 20% superior , ja que amb el braç experimental un 85% dels pacients estan vius als dos anys davant del 63% que ho fa amb l'enfocament tradicional.

Aquest enfocament de tractament, a més, permetria elevar el nombre de pacients que finalment poden ser operables: el 93 per cent dels pacients del grup de teràpia combinada es van sotmetre a cirurgia després del tractament, en comparació del 69 per cent al grup de control.

"És possible que més persones s'operin amb aquest enfocament perquè aquest tractament és més efectiu per reduir la mida del tumor, sense afegir gaire toxicitat", ha explicat el doctor Provencio.

OBJECTIU: EVITAR RECAÏDES EN LA MALALTIA



Al moment del diagnòstic, més d'un terç dels pacients amb càncer de pulmó tenen la malaltia en estadi inicial o localment avançat. En aquest context, ni la cirurgia ni la radioteràpia de manera única s'associen amb bons resultats.

"En aquests casos hi sol haver micro-metàstasi en algun gangli, per la qual cosa la majoria dels pacients eventualment recauen sent dos terços de les recaigudes sistèmiques", ha assenyalat el doctor Provencio.

En aquest sentit, un dels punts forts de l'estudi espanyol és que se centra en pacients amb estadi localment avançat IIIA, amb més necessitat de millores clíniques.

'NADIM', un estudi pilot en 46 pacients, va ser la primera investigació a nivell mundial que va analitzar els beneficis (viabilitat, seguretat, eficàcia i supervivència) d'administrar quimio-immunoteràpia amb nivolumab abans de cirurgia i nivolumab en monoteràpia després de la cirurgia a pacients amb càncer de pulmó en estadis inicials o localment avançats. Els resultats es van publicar el 2020 a la revista científica 'The Lancet', la més prestigiosa a nivell mundial.

"Va ser un canvi d'enfocament que es va gestar des d'un grup de recerca clínica independent a Espanya. Els resultats van ser tan espectaculars (81,9% dels pacients viu a tres anys, un 69,6% no va tenir progressió de la malaltia transcorreguts els tres anys i un 63% absència de tumor a la cirurgia) que vam captar l'interès internacional i es va llançar un estudi mundial en aquesta línia que va validar les dades de NADIM i que va ser clau per a l'aprovació accelerada per part de la FDA de aquest tractament”, ha detallat el doctor Provencio.

A partir d'aquest estudi pilot, el GECP va llançar 'NADIM II', on hi ha dues branques de tractament que comparen l'estàndard de quimioteràpia per a aquest tipus de pacients davant de la teràpia combinada de quimio-immunoteràpia i que validen les troballes presentades fins ara i un canvi de paradigma. L'estudi NADIM II va reclutar 86 pacients procedents de vint centres hospitalaris espanyols.