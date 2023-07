L'estudi revela deficiències importants i un empitjorament en l'accessibilitat dels pacients a l'atenció mèdica, generant inquietud tant entre els professionals del sector com entre els ciutadans. | @EP

La Sindicatura de Comptes ha publicat i remès al Parlament l'informe 8/2023, que revela la situació preocupant de les llistes d'espera als serveis de salut de Catalunya durant l'exercici 2019. Aquest informe destaca que, lluny de disminuir amb el temps, el problema de les llistes d'espera al sistema sanitari de la Generalitat de Catalunya tendeix a cronificar-se, generant alarma entre els pacients i els professionals del sector, que exigeixen canvis al Govern català.

El sindicat Metges de Catalunya (MC), majoritari entre els facultatius catalans, ha tornat a manifestar la seva preocupació i ha exigit a la Conselleria de Salut una resposta davant de les greus deficiències detectades per l'última auditoria de la Sindicatura de Comptes. Aquesta auditoria revela un augment de les llistes d'espera sanitàries i una mala gestió a l'autonomia durant l'any 2019.

L'informe de la Sindicatura va avaluar l'accessibilitat dels pacients a intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes especialitzades als hospitals públics catalans. Va concloure que l'accessibilitat va empitjorar en comparació de l'any anterior, ja que el temps mitjà d'espera va augmentar i la Conselleria de Salut no va complir els terminis establerts.

En concret, el temps mitjà d'espera dels pacients intervinguts i dels que estaven pendents d'operació va ser de 134 i 155 dies, respectivament.

L'informe també assenyala que el CatSalut, encarregat de la gestió de les llistes d'espera, no va cuidar prou la fiabilitat i la qualitat de les dades registrades. A més, no es va publicar tota la informació requerida per la normativa a la seva pàgina web i no es van proporcionar els procediments de reclamació als pacients que superaven el termini màxim d'accés a una intervenció quirúrgica.

Metges de Catalunya considera aquest informe de la Sindicatura de Comptes com un seriós correctiu al sistema de registre, control i informació de les demores sanitàries. El sindicat exigeix a la Conselleria de Salut explicacions sobre les deficiències trobades i les mesures concretes per reduir els temps d'espera i millorar el sistema de registre.

A més, es critica la manca de transparència, autocrítica i propòsit d'esmena per part de la Generalitat de Catalunya davant d'aquesta problemàtica. Metges de Catalunya sosté que la solució passa per incrementar el nombre de professionals mèdics i destinar recursos econòmics addicionals per recuperar el control efectiu de les llistes d'espera al sistema de salut públic.

Aquest informe de la Sindicatura de Comptes, que analitza l'exercici 2019, s'ha convertit en una crida urgent a les autoritats sanitàries catalanes per abordar de manera efectiva la problemàtica de les llistes d'espera i garantir una atenció sanitària oportuna i de qualitat a tots els ciutadans.