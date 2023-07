Més del 70 per cent dels pacients de cures pal·liatives estan a favor de parlar més obertament de la mort a la societat, segons els primers resultats preliminars del Projecte iLIVE 'viure bé, morir bé', un estudi internacional que compta amb entrevistes a pacients a la darrera fase de la seva vida.

Recurs, hospital - EP

La Fundació Cudeca participa en aquest projecte, finançat per la Comissió Europea, que entra a la darrera fase de la seva investigació sobre cures pal·liatives, i donarà a conèixer els resultats definitius en els propers mesos.

Un dels principals objectius de l'estudi és conèixer millor les necessitats i preocupacions de pacients i familiars a la darrera fase de la vida. Per això, un estudi de cohorts ha entrevistat més de 1.200 pacients i 550 familiars a Alemanya, Argentina, Eslovènia, Espanya, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Regne Unit, Suècia i Suïssa.

En la majoria dels casos, gairebé el 80 per cent, els pacients inclosos a l'estudi tenien un diagnòstic de càncer, però altres situacions incloïen malalties cardiovasculars o pulmonars , entre d'altres.

El percentatge de pacients a qui els agradaria parlar obertament sobre la mort era més gran entre els que estaven sols que entre els que vivien en parella o en una institució, però són majoria en tots els casos. Parlar obertament sobre la mort i morir també és considerat beneficiós pels familiars, en un percentatge molt similar.

LA IMPORTÀNCIA DEL SUPORT FAMILIAR



Entre aquests pacients, les relacions familiars són la principal font de fortalesa , segons aquests resultats preliminars fins ara. Els amics i els fills també es troben entre les fonts principals de fortalesa.

Però la família també és la principal preocupació per a ells, fins i tot més que el dolor o la situació general de salut, que són amb diferència les tres preocupacions més importants dels pacients, segons les primeres dades de l'estudi.

El Dia Europeu de les Cures Pal·liatives, sota el lema 'una veu, una visió en cures pal·liatives', que es va celebrar el 15 de juny passat, promou les cures pal·liatives com un dret humà, un imperatiu moral i una responsabilitat ètica global.

En aquest sentit, les cures pal·liatives són per a persones de totes les edats, des d'edats prenatals fins a la vellesa, i són rellevants per a totes les malalties a totes les etapes, no només al final de la vida, asseguren des de Cudeca.

A través del projecte iLIVE, s'han donat veu a persones amb malalties avançades els últims mesos de la seva vida, i s'han sentit de primera mà els seus veritables desitjos i expectatives. Els resultats finals del projecte iLIVE contribuiran a assolir una visió que respongui realment a les necessitats dels pacients i les seves famílies.