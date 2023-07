Segons Jiménez, “ una de les conseqüències bàsiques era la boira mental. Una espècie com de no concentració. A mi això em va espantar força. Fa un any jo vaig agafar el Covid i vaig estar 12 dies amb ell, alguns d'ells fet pols. hospitalitzar, però sí fet pols... Ara em trobo força bé, però durant un temps, físicament, en quefers com els nostres partits de futbol, em notava preocupat perquè em feia la sensació que no respirava del tot bé. vaig estar atent a tot el que s'anava publicant.Veia que les idees no m'anava gaire bé, no em fluïen... jo deia "això ha de ser la boira mental aquesta", que després es va anar dissipant. Una incapacitat per focalitzar. No sé, rar, rar", són les seves paraules textuals.

"El Covid era capaç de fusionar cèl·lules pulmonars . Per tant, la infecció generava una sèrie d'unions de cèl·lules. Però el que mai havia passat, en cap malaltia humana i s'ha demostrat ara, és que hi ha fusió de neurones . Fusió neuronal ia mi això em sembla molt seriós. Diuen que mai a la història havien vist aquesta fusió neuronal. No és normal que l'activitat d'una neurona es fusioni amb l'altra ”, exposant sobre la taula aquesta troballa.



El presentador de Mediaset continua incidint sobre aquesta qüestió: "Mai, mai no s'havia alterat el sistema elèctric cerebral d'aquesta manera . Pensen que tot això de la boira mental pot tenir a veure amb això. Es veia perfectament com de sobte dues neurones es convertien en una. La primera vegada en la història que un virus aconsegueix modificar, fusionar les neurones al cervell humà”.



"Fins a quin punt la fusió neuronal pot anar provocant inactivació d'algunes àrees cerebrals?. Encara no ho saben. Encara és massa aviat. Però mai han trobat una alteració, diguem-ne del corrent altern. Aquest engranatge complicadíssim als circuits electrònics i elèctrics del cervell s'han vist alterats per aquesta fusió que només ara en un laboratori a Austràlia han vist. Jo em pregunto, els altres no ho han vist?. A mi m'ha deixat molt sorprès. La meva obligació és explicar-ho. No vull espantar ningú perquè sóc una de les víctimes, però vull saber què ha passat, què no ha passat. I aquesta és la notícia que per algun motiu, que també és misteriós, passa de llarg i que gairebé ningú se n'adona”, són les seves últimes paraules abans de acomiadar lespai fins la setmana que ve.