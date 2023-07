Un moment d¿una intervenció quirúrgica. Foto: Europa Press

Espanya i Itàlia han protagonitzat un altre intercanvi renal amb èxit dins del Programa Internacional de Donant Renal Creuat, dissenyat per l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).

En aquesta ocasió, han estat tres els pacients que s'han beneficiat de la cooperació entre tots dos països. Tot i que aquest és el setè intercanvi renal internacional del Programa, és la segona ocasió en què s'ha realitzat entre tres parelles (La primera va tenir lloc el 2021).

Tant les extraccions renals com els trasplantaments es van fer el mateix dia a l'Hospital Clinic de Barcelona, l'Hospital Universitari de Creus de Bilbao i l'Azienda Ospedale-Università de Pàdua (Itàlia). Les sis intervencions van ser un èxit i els tres donants i els receptors es troben en perfecte estat de salut.

Les cirurgies van començar a hores diferents per reduir el temps d'isquèmia dels òrgans. El primer a iniciar la cirurgia va ser l'hospital italià, seguit de Barcelona i, posteriorment, Bilbao.

L'orgue es va traslladar per carretera des de Pàdua cap a l'aeroport de Milà a les 11 hores, escortat per la policia italiana. L'avió privat que va fer tots els trajectes per via aèria va aterrar a l'aeroport de Barcelona a les 14.25 hores. Allà va recollir l'empelt del donant de Barcelona el destinatari del qual era al receptor de Bilbao, i va volar cap a la capital basca on va aterrar a les 15.50 hores.

L'òrgan del donant de l'hospital bilbaí va aterrar a les 19.19 hores a Milà i es va traslladar a Pàdua per carretera, novament escortat per la policia italiana. Va arribar a Pàdua a les 20.11 hores. Tot aquest complex procediment va ser coordinat en tot moment per l'ONT en col·laboració amb el Centre Nazionale Trapianti d'Itàlia.

Des que l'ONT va realitzar la cruïlla en què es va detectar la possible compatibilitat entre aquestes tres parelles i la realització dels trasplantaments van transcórrer només 8 setmanes, un període "molt menor que en creus anteriors, reflex de la millora en la sincronització dels equips i les organitzacions implicades”, destaca l'ONT.