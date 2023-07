Foto: Europa Press

L' Agència Nord-americana de Medicaments ha aprovat definitivament, aquest divendres 7 de juliol, Leqembi (lecanemab), el primer fàrmac que ha demostrat beneficis clínics en la malaltia d'Alzheimer.

Lecanemab és el primer fàrmac que aconsegueix frenar el deteriorament i, amb això, modificar el curs de la malaltia, ja que, en reduir el dipòsit de beta amiloide cerebral, frena en un 27% el deteriorament cognitiu en persones amb Alzheimer o amb deteriorament cognitiu en 18 mesos, segons s'ha demostrat en un assaig amb 1.795 pacients.

Al gener, la FDA ja va fer l'aprovació accelerada al fàrmac, però encara faltaven passos per a la seva autorització final. Al juny, el Comitè de Seguretat i Farmacologia de la FDA va acceptar unànimement que aquests beneficis permetran modificar la progressió de la malaltia i l'organisme nord-americà ha decidit concedir l'aprovació formal del medicament, desenvolupat per les companyies farmacèutiques Eisai i Biogen.

Des de fa dècades, la investigació a Alzheimer ha buscat alentir o aturar la progressió de la malaltia. Lecanemab és un anticòs monoclonal l'efecte del qual es dirigeix a eliminar la proteïna betaamiloide del cervell, un marcador per a la malaltia d'Alzheimer.

"Avui és un gran dia per a la comunitat Alzheimer. L'aprovació de lecanemab és un avenç important que marca l'inici d'una nova etapa: per fi podrem oferir als nostres pacients una solució per frenar el deteriorament. Amb aquesta aprovació, recollim els fruits de molts anys de recerca i creiem que aquesta és només la punta de l'iceberg: en un futur proper, aniran arribant nous fàrmacs per tractar l'Alzheimer", ha comentat la directora mèdica d'ACE Alzheimer Center Barcelona, la neuròloga Mercè Boada, que ha participat a lestudi.

"Sens dubte és una gran notícia que anuncia un canvi radical en la nostra visió de la malaltia d'Alzheimer: ara hi ha fàrmacs que coincideixen a alentir el procés subjacent de la malaltia", ha afegit al fil John Hardy, catedràtic de Neurociència i cap de grup a l'Institut de Recerca sobre la Demència del Regne Unit, University College de Londres, a SMC Regne Unit.

"Es tracta d'una notícia extraordinària. No hi ha dubte que els efectes secundaris greus i l'equilibri entre els beneficis clínics i els costos globals del tractament són motiu de preocupació. Tot i això, aquesta decisió converteix la malaltia d'Alzheimer en una malaltia que es pot tractar o prevenir-se, en lloc de simplement suportar-se", ha insistit David Curtis, catedràtic honorari de l'Institut de Genètica de la University College de Londres.