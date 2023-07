Foto: Europa Press

La Conselleria de Salut de la Generalitat i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat un conveni de col·laboració per aplicar el nou circuit de cribratge de càncer de coll uterí, basat en la prova de detecció del virus del papil·loma humà mitjançant automostra a les farmàcies.

El protocol ha estat elaborat pel Pla director d'oncologia de la Conselleria de Salut, amb el suport de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), amb l'objectiu d'incrementar la cobertura de la detecció precoç d'aquest virus, principal agent causal d'aquesta tipologia de càncer, va informar fa pocs dies el departament a través d'un comunicat a la pàgina web.

Si els resultats del circuit són satisfactoris, es preveu que aquest protocol substitueixi la citologia com a prova primària de cribratge en les dones més grans de 30 anys i fins als 65.

La participació al programa és voluntària i gratuïta, i des del juliol del 2021 fins al maig d'aquest any s'han realitzat en fase pilot 3.253 proves, amb un 10,9% de taxa de positivitat per virus del papil·loma humà, a 7 municipis de la comarca del Baix Llobregat.

Amb la perspectiva d'estendre el programa a altres regions sanitàries fins arribar a tot Catalunya, aquesta prova pilot ha de servir per avaluar la viabilitat del nou protocol, ja que requereix l'adaptació dels circuits organitzatius i la coordinació entre l'oficina tècnica de cribratge, farmàcies i els laboratoris danàlisi.

El cribratge de fet, és una tècnica que s'usa internacionalment; segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) , des que es va començar a fer servir la citologia (a la dècada de 1940) mitjançant la coneguda com a tècnica de Papanicolaou en combinació amb el tractament en les primeres fases de la malaltia va aconseguir disminuir fins a un 70 % el percentatge de morts als països desenvolupats.

POC FREQÜENT, PERÒ UN DELS MÉS EVITABLES

De fet, Salut i les farmàcies impulsen aquesta iniciativa perquè és un dels tipus de càncer més evitables.

Segons la conselleria, la majoria de casos d'aquest tipus de càncer es produeixen en dones que no es fan proves de detecció precoç o no ho fan regularment. El cribratge de càncer de coll uterí ha suposat una disminució del nombre de nous casos diagnosticats d'aquest tipus de càncer. Participar en el cribratge de càncer de cèrvix de forma periòdica és la millor manera de protegir-se.



El principal objectiu de la detecció precoç és identificar el càncer en les fases inicials, abans que es presentin els símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i guarir-lo. En alguns casos, com el cribratge de càncer de coll uterí, també es detecten alteracions a les cèl·lules (lesions precursores) que no són càncer, però que en alguns casos, si no es tracten, amb el temps podrien passar.

Segons les dades més recents de la SEOM, és "la quinzena neoplàsia més freqüent, en dones amb 1957 nous casos el 2020, aproximadament amb una incidència de 5.3 casos per cada 100.000 dones a l'any".

La SEOM també apunta que aquest tipus de càncer té una mortalitat de 1,5 casos per cada 100.000 dones a l'any”.

En canvi, a nivell mundial té una incidència molt més gran, tractant-se del quart tipus de càncer amb més casos. De fet, es calcula que el 2020 es van diagnosticar uns 604.000 casos nous, suposant un 6.5% dels càncers en dones i es van registrar un total de 342.000 morts. Les taxes d'incidència més altes es produeixen a l'Àfrica oriental, l'Àfrica Austral, l'Àfrica subsaharina, la Melanèsia, l'Àfrica occidental, el Sud-est asiàtic i l'Amèrica del Sud.