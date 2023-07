Amb casos registrats a Espanya i Pakistan, i amb el temor que arribi al Regne Unit i França, s'emet una alerta mundial a causa de la gravetat d'aquesta malaltia transmesa per paparres. EP

La FHCC, transmesa per paparres, ha sorgit a l'Iraq i Namíbia, havent-hi casos també a Espanya i múltiples morts registrades al Pakistan. Un advertiment de salut urgent ha estat emès a causa d'aquesta greu amenaça a la salut pública, que es creu que s'accelerarà a causa del canvi climàtic. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que aquesta malaltia causada pel Nairovirus té una taxa de mortalitat d'entre el 10% i el 40%. La setmana passada, experts van revelar davant el Comitè de Ciència, Innovació i Tecnologia del Parlament que és "altament probable" que aviat hi hagi casos al Regne Unit.

Durant l'audiència, James Wood, cap de medicina veterinària de la Universitat de Cambridge, va afirmar que la FHCC podria arribar al Regne Unit "a través de les nostres paparres, en algun moment". Es tem que la malaltia s'estigui expandint més enllà dels seus territoris habituals i s'estigui apropant a països com la Gran Bretanya i França a causa del canvi climàtic.

SÍMPTOMES



Entre els símptomes de la malaltia s'hi inclouen mals de cap, febre alta, mal d'esquena i articulacions, mal d'estómac i vòmits. També són comuns els ulls vermells, cara envermellida, gola vermella i petèquies (taques vermelles) al paladar.

En casos greus, adverteix l'OMS, s'hi presenten icterícia, canvis d'humor i alteracions de la percepció sensorial. A mesura que la malaltia progressa, es poden observar àrees extenses d'hematomes greus, sagnat nasal intens i sagnat descontrolat als llocs d'injecció, a partir del quart dia de malaltia i que duren aproximadament dues setmanes.

COM ES PROPAGA?



Segons l'OMS, la transmissió de persona a persona pot passar per "contacte estret amb la sang, secrecions, òrgans o altres fluids corporals de persones infectades". Preocupantment, actualment no hi ha vacuna disponible tant per a persones com per a animals infectats amb la malaltia.

La FHCC es transmet a les persones a través de les picades de paparres o per contacte amb sang o teixits d'animals infectats immediatament després del sacrifici. Els hostes de la FHCC inclouen una àmplia varietat d'animals salvatges i domèstics, com ara el bestiar, les ovelles i les cabres.

Segons l'OMS, la majoria dels casos s'han produït en persones involucrades a la indústria ramadera, com a treballadors agrícoles, treballadors d'escorxadors i veterinaris.

MORTS REPORTADES



L'any passat, l'Iraq va lluitar contra aquesta malaltia, i va registrar 212 casos entre l'1 de gener i el 22 de maig. D'aquests, 169 només es van reportar entre abril i maig.

Al maig, l'Agència France-Presse va informar que fins ara s'atribueixen gairebé 100 casos addicionals, amb 13 morts, a la FHCC a l'Iraq el 2023.