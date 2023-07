Foto: Europa Press

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha informat de nous casos d'enterovirus (E-11) entre nounats a alguns països de la regió europea com Croàcia, Itàlia, Espanya, Suècia i el Regne Unit, tot i que ha assegurat que "el risc per a la salut pública de la població general és baix".

Des de la publicació de Disease Outbreak News el 31 de maig del 2023, que va informar d'una infecció per enterovirus (E-11) a França, altres Estats membres de la regió europea han notificat a l'OMS casos d'E-11 entre nounats.

Fins a la data del 26 de juny del 2023, Croàcia, Itàlia, Espanya, Suècia i el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord han notificat casos d'infecció per E-11 confirmats en nadons. L'OMS ha assegurat que s'estan implementant més investigacions i respostes de salut pública a cadascun d'aquests Estats membres.

Segons la informació disponible, l'OMS avalua que el risc per a la salut pública de la població general és baix, mentre que continua encoratjant els països a monitoritzar i informar sobre els casos. Els establiments de salut que atenen nadons han de familiaritzar-se amb els signes i símptomes de l'enterovirus i mantenir-se alerta davant de possibles infeccions i brots relacionats amb l'atenció mèdica.

El 5 de maig de 2023, França va notificar un augment dels casos de sepsi neonatal greu associada a Enterovirus amb un total de nou casos de sepsi neonatal amb insuficiència hepàtica i falla multiorgànica amb set morts entre juliol de 2022 i abril de 2023 a quatre hospitals a tres regions de França.

A finals de juny de 2023, Croàcia ha notificat un cas confirmat d'infecció per E-11 d'un grup de malalties per enterovirus en nadons, Itàlia set casos d'infecció per E-11 confirmats en nadons entre abril i juny de 2023, Espanya ha informat de dos casos d'infecció per E-11 el 2023, Suècia ha notificat cinc casos d'E-11 amb quatre casos de meningoencefalitis entre lactants a causa d'infecció per E-11 entre el 2022 i el 15 de juny del 2023, i el Regne Unit i Irlanda del Nord han informat de dos casos el març del 2023.

En el cas d' Espanya , aquests casos van ser bessons prematurs nascuts el gener del 2023 . Tots dos casos van ser admesos a la UCIN després del naixement amb una mort registrada i un diagnòstic d'infecció greu per enterovirus amb probable transmissió vertical, mentre que el segon cas va ser donat d'alta de l'hospital sense seqüeles.

La infecció per enterovirus va ser confirmada per laboratori en mostres de sang en tots dos casos, un cas també va donar positiu en mostres de femta i aspirats nasofaringis. S'espera la seqüenciació addicional i l'anàlisi filogenètica del virus.

Segons les dades disponibles al Centre Nacional de Microbiologia d'Espanya, l'E-11 ha estat circulant a Espanya el 2022 i el 2023, però les dades disponibles d'E-11 no indiquen un augment de la incidència o gravetat en els nadons.