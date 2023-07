Foto: Europa Press

Segons les dades més recents de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Afectats de TDAH ( FCAFATDAH ), el 5% dels nens i nenes de Catalunya pateixen el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) . Aquesta patologia és un trastorn neuropsiquiàtric que afecta principalment els més petits, encara que pot persistir a l'edat adulta. Es caracteritza per dificultats en el control de l'atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat .

Les persones amb TDAH poden tenir dificultats per prestar atenció i concentrar-se en tasques específiques, com ara el treball escolar o les activitats diàries. També poden ser impulsius, actuar sense pensar en les conseqüències i tenir dificultats per controlar-ne el comportament. La hiperactivitat es manifesta com una activitat motora excessiva, com a inquietud, dificultat per estar quiet, parlar en excés o tenir dificultats per esperar el seu torn.

El TDAH pot tenir un impacte significatiu en la vida d'una persona, afectant-ne el rendiment acadèmic, les relacions socials i el funcionament general. Tot i que les causes exactes del TDAH no es coneixen completament, es creu que factors genètics i ambientals poden tenir un paper en el seu desenvolupament.

El tractament del TDAH sol incloure una combinació d'enfocaments, que poden incloure teràpia conductual, assessorament psicològic, modificacions a l'entorn i, en alguns casos, medicació. Un enfocament multidisciplinari que involucri professionals de la salut mental, educadors i pares pot ser beneficiós per ajudar les persones amb TDAH a manejar els seus símptomes i assolir el seu potencial màxim.

SÍMPTOMES I DETECCIÓ PRECOÇ

El Departament de Salut de la Generalitat considera, com en tantes altres patologies, considera que la detecció precoç és un aspecte clau. Des de la conselleria apunten que els símptomes del TDAH acostumen a començar a aparèixer a partir dels 6 anys i es manifesten a tots els entorns, com la família o el col·legi.

Pel que fa a la manca d'atenció són

Dispersió i facilitat per distreure's amb estímuls irrellevants.

Tendència a cometre errors per distracció, per exemple, en els treballs escolars.

Dificultat per organitzar i acabar tasques.

Incapacitat per prestar atenció als detalls.

Oblits persistents a les activitats diàries.

Problemes per escoltar i seguir instruccions.

Pèrdua freqüent dobjectes.

Tendència a evitar tasques que requereixin un esforç mental continuat.

A la hiperactivitat s'observa

Moviments motors excessius.

Dificultat per romandre assegut i quiet, sobretot en un entorn tranquil.

Tendència a jugar amb les mans o els peus, a remoure's al seient, ia córrer o pujar per tot arreu en situacions en què és inapropiat fer-ho.

Parla excessiva o descontrolada.

Tendència a interrompre o immiscuir-se en una situació aliena.

Facilitat per respondre sense escoltar completament la pregunta.

Dificultat per esperar el torn.

Tendència a actuar sense pensar, sense avaluar les conseqüències de la conducta.

Poca o cap sensació de perill.

En aquest sentit, que els professionals de la salut, els docents o la família siguin capaços d'advertir desenvolupar el seu potencial i la prevenció de possibles trastorns associats

Igualment, Salut apunta que el TDAH pot ser compatible amb altres patologies, com ara trastorn de conducta (TC), ansietat, depressió, el trastorn bipolar i l'epilèpsia.

NO ACABA AMB EL PAS A L'EDAT ADULTA

Tot i aquesta enorme incidència i manifestació en les edats més tendres, la FCAFATDAH assegura que més del 80% dels nens (sempre tenint que expliqui que s'han de comptabilitzar sobre el 5% dels afectats) continuaran presentant problemes a l'adolescència i entre el 30-65% a l'edat adulta.

En canvi, altres fonts parlen entre un 4 i un 5% d'afectats adults a la població general.