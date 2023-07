El ministre de Sanitat, en una intervenció. Foto: Europa Press

El ministre de Sanitat, José Miñones, ha defensat que el calendari de vacunació per a tota la vida sigui "homogeni" a tot Espanya i no hi hagi diferències entre comunitats autònomes, així com que s'actualitzi "de manera continuada" per "seguir responent a noves amenaces".

"Seguirem prioritzant la millora dels calendaris de vacunació per aconseguir un accés de qualitat a una de les mesures que són més eficaces de què disposa el nostre sistema de salut. Necessitem, per tant, calendaris homogenis que s'actualitzin de manera continuada i que ens permetin continuar responent a noves amenaces derivades de noves realitats globals associades a factors com la mobilitat o el canvi climàtic", ha argumentat el ministre durant la Reunió d'alt nivell sobre vacunació al llarg de la vida, organitzada aquest 18 de juliol a Madrid en el marc de la Presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea.

El calendari comú de vacunació al llarg de tota la vida es va introduir a Espanya després de l'acord aconseguit pel ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) el 8 de maig del 2019.

Aquest calendari va introduir per primera vegada les recomanacions de vacunació més enllà de la infància, és a dir, la immunització passiva abans del naixement, mitjançant la vacunació d'embarassades, ia la població adulta i més gran. Aquest calendari s'ha anat implantant de manera progressiva a totes les comunitats autònomes i ressalta la importància de la vacunació a totes les edats.

Segons ha argumentat el ministre, l'actualització contínua d'aquest calendari permetrà, a més, "generar confiança en la ciutadania i donar també una cosa que és molt important: certesa a les companyies que inverteixen en el desenvolupament de noves vacunes davant de patologies prevalents a tota Europa".

Miñones ha defensat en aquesta línia que Espanya compta amb un sistema de salut pública "avançat" i també amb una cultura de vacunació "molt estesa" entre la ciutadania que "permet avançar precisament a l'enfortiment del calendari de vacunació nacional".

LES VACUNES, "UN DELS PILARS" DEL BENESTAR

A la reunió, la primera de la Presidència Espanyola centrada en sanitat, s'ha exposat la situació dels calendaris de vacunació a la UE i també s'ha centrat a compartir experiències amb altres membres de la UE sobre l'abordatge de reptes en la millora de els programes de vacunació, com ara els problemes d'accés a la vacunació, la vacunació de població vulnerable, la confiança en la vacunació del personal sanitari i la població o la vacunació de la població adulta.

El final d'aquesta reunió, segons el ministre, és "continuar fent més Europa en l'àmbit sanitari". "No és casualitat que hàgim volgut començar aquesta agenda de reunions d´alt nivell precisament parlant de prevenció i de vacunes, una elecció que evidencia el compromís d´Espanya amb la vacunació al llarg de la vida i deixa clar el missatge que volem així traslladar també a Europa", ha exposat.

"LA COVID-19 SE SEGUEIX COBRANT VIDES"

En la seva intervenció, ha recordat que la pandèmia ha evidenciat "una vegada més que sense salut no podem prosperar com a societat, i que la ciència és l'única resposta", posant com a exemple les noves vacunes, desenvolupades 'ex professo' davant de la COVID -19.

Sobre això, ha posat en valor l'Estratègia de Vacunació davant de la COVID-19 d'Espanya, que ha posicionat el nostre país com a "referent, comptant ja amb 106 milions de dosis administrades i el 93 per cent de la població espanyola que en té més de 12 anys amb una pauta completa”.

"És un èxit de tots sustentat en un procés de compra comunitària sense precedents a la Unió Europea", ha celebrat. Al costat de les bones dades també de Portugal, ha assegurat que la Península Ibèrica va ser "la locomotora de la vacunació europea davant del coronavirus".

Continuant amb l'impacte de la pandèmia, el ministre de Sanitat ha tornat a reiterar una vegada més la importància de "continuar combatent amb la mateixa fermesa una pandèmia que, malgrat els avenços, se segueix cobrant vides". "Hem de dir-ho, se segueix cobrant vides, i ens sorgeix, per tant, redoblar esforços per no deixar ningú enrere", ha afegit.

Així, considera que la Unió Europea "ha de seguir recolzant" organitzacions com l'Aliança per a les Vacunes Gavi i els seus mecanismes de donació de vacunes, en què Espanya "es troba ja entre els països amb més donació".

"També hem de seguir recolzant la inversió en R+D, de manera que es permeti generar innovació en vacunes d'excel·lent qualitat, com ho és la de HIPRA, recent incorporada al portfoli, i per redundar a l'autonomia estratègica sanitària, que és una altra de les prioritats que ens hem marcat en aquesta Presidència”, ha reblat.