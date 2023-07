Un estudi en què ha participat ISGlobal , centre impulsat per la Fundació La Caixa , i Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ha afirmat que esmorzar d'hora, abans de les 8 del matí, pot reduir el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2 .

Es va seguir més de 100.000 participants d'una cohort francesa, i els resultats apunten que esmorzar després de les 9 hores augmenta un 59% el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, ha informat ISGlobal en un comunicat aquest dimarts 18 de juliol.

En aquest estudi es va investigar l'associació entre la freqüència i l'horari de menjars i la incidència de diabetis de tipus 2 a 103.312 persones adultes (79% dones) de la cohort francesa NutriNet-Santé.

Les persones participants omplien en un registre en línia el que havien menjat i begut durant 24 hores, en tres dies no consecutius, així com els horaris, i es va fer una mitjana del registre de dieta dels dos primers anys de seguiment, i es va avaluar estat de salut de les persones participants.

RESULTATS



Hi va haver 963 nous casos de diabetis de tipus 2 durant l'estudi, i el risc de desenvolupar la malaltia va ser "significativament més gran" en el grup de persones que esmorzaven habitualment després de les 9 hores, comparat amb les que esmorzaven abans de les 8 hores.

"Biològicament, això té sentit, ja que se sap que saltar-se l'esmorzar té un efecte sobre el control de la glucosa i dels lípids, així com dels nivells d'insulina", han explicat els investigadors, que afegeixen que saltar-se l'esmorzar augmenta el risc de diabetis de tipus 2.

L'equip investigador també va trobar que un sopar tardà (després de les 22 hores) sembla augmentar el risc, mentre que dinar amb més freqüència (unes cinc vegades al dia) es va associar amb menys incidència.

D'altra banda, segons la feina, estendre el dejuni només resulta beneficiós si es fa esmorzar aviat (abans de les 8 hores) i sopant aviat també.

Com a conclusió, el grup ha indicat que es pot reduir el risc de diabetis "no només modificant la dieta sinó també l'hora" a què es menja, i que els resultats consoliden l'ús de la crononutrició (l'associació entre dieta, ritmes circadians i salut) per prevenir la diabetis i altres malalties.