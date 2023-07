Foto: Freepik

Un dels aspectes més coneguts de la cultura espanyola a països del nord d'Europa és la creença que els espanyols fan "la migdiada" diàriament, arribant a crear mites com que els espanyols treballen menys perquè paren a fer la migdiada.

Ara, responsables de Salut Pública a Alemanya han suggerit copiar aquest hàbit i implementar la migdiada a l'horari de treball durant els mesos d'estiu a causa de les altes temperatures.

"Hauríem de prendre exemple de les pràctiques laborals dels països del sud quan fa calor. Aixecar-se d'hora, treballar de manera productiva al matí i fer la migdiada al migdia és un concepte que hauríem d'adoptar els mesos d'estiu", ha declarat el president de l'Associació Alemanya de Metges dels Serveis de Salut Pública (BVÖGD, per les sigles en alemany), Johannes Niessen.

En aquest sentit, l'especialista ha suggerit adoptar la migdiada, coneguda a països com Espanya, com a mètode per afrontar la calor perquè, segons ha explicat, "quan la calor és intensa, la gent no és tan eficient com de costum" . "Dormir malament a causa de les nits caloroses provoca a més problemes de concentració", ha afegit.

Segons el metge, és aconsellable fer feines que comporten una exigència més gran durant les primeres hores del matí. Alhora, ha incidit en la importància de la vestimenta lleugera per evitar la calor, encara que l'empresa no ho permeti. "Es necessiten suficients ventiladors i roba més lleugera, encara que el codi de vestimenta de l'oficina no ho permeti", ha assenyalat.

D'altra banda, ha destacat la importància de beure molt més i menjar aliments lleugers a diverses racions més petites durant el dia. "Un bany de peus fred sota l'escriptori també seria una manera de refrescar-se en horari de teletreball", ha comentat Niessen.