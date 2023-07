Foto: Hospital Clínic de Barcelona

Investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) i del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) han demostrat en un estudi que començar el tractament per a l' esclerosi múltiple menys de 6 mesos després de l'inici dels primers símptomes risc de discapacitat conforme la malaltia avança.

La revista Neurology ha publicat els resultats del treball en què han fet seguiment de 580 persones entre 16 i 50 anys que havien tingut un primer episodi de símptomes relacionats amb l'esclerosi múltiple i havien estat ateses al Cemcat entre 1994 i 2021.

Totes prenien algun fàrmac per controlar el procés inflamatori de la malaltia, però l'havien començat a rebre en moments diferents: 194 havien iniciat el tractament en menys de sis mesos després del primer episodi, 192 pacients l'havien començat entre 6 i 16 mesos després de l'aparició dels símptomes i 194 més de 16 mesos després.

D'acord amb el seguiment que han fet, els investigadors han observat que les persones que havien rebut el tractament durant els primers sis mesos després de l'aparició dels primers símptomes tenien la meitat de risc de tenir discapacitat avançada respecte de les que l'havien començat més de 16 mesos després.

També han identificat que, a les persones amb teràpia precoç, la malaltia es mantenia estable durant més temps respecte de les que l'havien rebut 16 mesos després, així com que els pacients amb tractament primerenc tenien un 60% menys de risc d'evolucionar cap a esclerosi múltiple secundària progressiva, en què els símptomes empitjoren de forma constant, i no només quan hi ha brots.

En concret, un 7% dels pacients que van rebre la teràpia abans de sis mesos van fer aquesta progressió, mentre que aquesta xifra augmentava fins al 23% en els pacients que la van fer més de 16 mesos després.