Les malalties neurològiques són la causa principal del 44% de la discapacitat a Espanya, segons la Societat Espanyola de Neurologia el Dia Mundial del Cervell. CatalunyaPress

La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) ha recordat que les malalties neurològiques són les responsables del 44% de la discapacitat per malaltia crònica a Espanya.

Amb motiu del Dia Mundial del Cervell, que se celebra el 22 de juliol, la SEN, juntament amb societats científiques neurològiques de tot el món, han commemorat aquesta data amb el lema 'Salut cerebral i discapacitat: no deixis ningú enrere'.

Totes les entitats que conformen la World Federation of Neurology i la World Federation for Neurorehabilitation s'han unit en aquesta iniciativa internacional que aquest any vol incidir en la importància de fomentar la salut cerebral per intentar disminuir l'impacte que les malalties neurològiques tenen a la discapacitat.

En aquest sentit, el 15% de la població mundial, és a dir, més de 1.000 milions de persones, pateixen algun tipus de discapacitat i gairebé el 50% d'aquesta discapacitat està causada per malalties neurològiques.

A més, nou de les quinze malalties més freqüents entre les persones que tenen reconeguda una discapacitat a Espanya són neurològiques, amb malalties com l'ictus, l'Alzheimer, el Parkinson o l'ELA liderant la classificació; a més d'altres malalties neurològiques com ara la migranya, l'epilèpsia, l'esclerosi múltiple, la demència frontotemporal també molt prevalents i amb alts índexs de discapacitat.

La World Federation of Neurology ha informat que les malalties neurològiques són la causa número u d'anys de vida ajustats per discapacitat a tot el món. Així mateix, les persones amb discapacitat tenen el doble de probabilitats de desenvolupar afeccions cròniques que poden afectar encara més negativament la salut del cervell, com ara depressió, diabetis, obesitat o problemes vasculars i poden veure reduïda fins a 20 anys la seva esperança de vida.

A Espanya, les malalties neurològiques són les responsables del 50% dels anys perduts per discapacitat. A més, són les responsables del 23% dels anys de vida perduts per mort prematura i les causants del 19% de les morts que es produeixen cada any a Espanya.

"Aquest any, l'objectiu principal de commemorar el Dia Mundial del Cervell, és intentar conscienciar sobre que la discapacitat que provoquen les malalties neurològiques es pot prevenir, tractar i rehabilitar", ha comentat el president de la Societat Espanyola de Neurologia, José Miguel Láinez.

"La càrrega de discapacitat i el nombre de persones afectades per malalties neurològiques, en països com el nostre, estan en continu augment a causa de l'envelliment de la població. En tot cas, és important assenyalar que la discapacitat cerebral pot afectar-nos a tots, independentment de l'edat, sexe o nivell socioeconòmic, per la qual cosa és responsabilitat de tots prioritzar la salut del cere de vida", ha explicat Láinez.

EL 90% DELS CASOS D'ICTUS ES PODRIEN EVITAR

I és que, per una banda, s'ha comprovat que portar hàbits de vida cerebrosaludables –entre els quals s'inclou realitzar activitats intel·lectuals i físiques, seguir la dieta mediterrània, evitar el tabac, l'alcohol, la hipertensió i la depressió, intentant tenir un bon estat anímic i buscant la socialització– ajudaria a prevenir moltes malalties neurades. S'estima que fins al 90% dels casos d'ictus i el 30% dels casos d'Alzheimer i epilèpsia es podrien arribar a evitar amb aquestes mesures cerebrosaludables.

D'altra banda, segons la SEN també cal millorar l'atenció mèdica que reben les persones amb discapacitat. World Federation of Neurology considera que l'accés universal a l'atenció professional, al tractament ia la rehabilitació és essencial per disminuir la càrrega mundial de la discapacitat de les malalties neurològiques.

"La discapacitat neurològica ha de ser considerada com un problema prioritari de salut pública. Disminuir-la és una responsabilitat de les autoritats sanitàries, polítiques, educatives, però també de tota la societat", ha assenyalat Láinez.

"D'altra banda, són moltes les persones amb discapacitat neurològica que viuen l'estigma, la discriminació i l'exclusió social. Confiem que dies com avui serveixin per ajudar a il·lustrar la complexitat dels problemes a què s'han d'enfrontar les persones amb malalties neurològiques i, com diu el lema d'aquest any, prioritzar els esforços per assegurar".