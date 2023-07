L'Hospital General de Catalunya té una nova instal·lació de plaques solars / Hospital General de Catalunya

L' Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en funcionament una instal·lació d'energia solar per a autoconsum a les diverses cobertes del centre. L´alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, acompanyat del regidor d´Energia, ha presidit la inauguració i visitat les instal·lacions.

L'eficiència energètica i la minimització dels impactes ambientals derivats d'aquest consum són una prioritat per a l'HUGC, ja que els hospitals són instal·lacions que requereixen un gran consum energètic, perquè es mantenen en funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies del any, sense poder aturar la seva activitat i requerint a més unes condicions especials de climatització i renovació de l'aire per motius de seguretat i confort dels pacients.

Amb l'objectiu d'evitar l'emissió de gasos efecte hivernacle i ser més eficients en la lluita contra el canvi climàtic s'ha construït una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum sense venda d'excedents sobre les cobertes disponibles del nostre hospital. La instal·lació, en funció de la meteorologia, pot suposar un estalvi elèctric entre un 12% i un 14% mensual.

Les plaques suposen un important estalvi energètic / Hospital General de Catalunya

Aquesta instal·lació es connecta a la xarxa interior de l'hospital, subministrant l'energia elèctrica generada per a autoconsum. Es compon de 1254 panells fotovoltaics amb una alta eficiència. Aquests panells incorporen díodes de derivació per evitar possibles avaries de les cèl·lules i els seus circuits per ombrejats parcials.

L'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès , ha felicitat la direcció de l'HUGC per aquesta aposta per la sostenibilitat, que ha definit com “una inversió de present i futur , que constitueix un referent per al sector empresarial de la ciutat” . Així mateix, ha destacat que la iniciativa "complementa els objectius de l´Ajuntament que vol continuar implementant aquest tipus d´instal·lacions en edificis públics, escoles i biblioteques".

Des de l'Hospital ja havien impulsat accions per reduir les emissions / Hospital General de Catalunya

El Dr. Xavier Mate , director territorial Barcelona-Vallès de Quirónsalud , ha assenyalat que "Quirónsalud té un compromís mediambiental per millorar l'eficiència dels centres seguint les directrius de l'Agenda 2030. Aquests projectes beneficien el medi ambient i els pacients, usuaris i professionals que treballen a l'hospital”.

Enrique Arbuniés , director gerent de l'hospital, ha destacat que aquesta instal·lació fotovoltaica té l'objectiu d' evitar emissions de gasos d'efecte hivernacle i ser més eficients contra el canvi climàtic .

Arbuniés ha afegit que durant els darrers anys, l'hospital ha estat treballant amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de la seva activitat en el medi ambient. Destaquen els projectes Plàstic Zero i Paper Zero, que han reduït considerablement l'ús i el consum de plàstic i paper; la instal·lació de llums amb tecnologia led; el nou sistema de control i gestió de la climatització i, recentment, la instal·lació denergia fotovoltaica”.