Piscina / @EP

El president del Consell General d'Infermeria (CGE), Florentino Pérez Raya, ha expressat la seva preocupació davant de l'"elevat nombre d'ofegaments en rius, pantans, piscines o platges" que s'està produint aquest estiu, i ha instat les famílies a " no abaixar la guàrdia" ja que segueixin les indicacions dels professionals, ja que, la major part de les ocasions, "aquests incidents mortals es poden evitar".

Des de començament d'any, 222 persones han perdut la vida per ofegaments a Espanya , segons les dades de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS). Els ofegaments en zones d'aigua són la tercera causa de mort per traumatisme no intencionat al món i representa el 75 per cent de totes les morts relacionades amb traumatismes. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), perden la vida a nivell mundial 236.000 persones per aquest tipus d'accidents.

Des del Ministeri de Sanitat identifiquen diversos factors de risc relacionats amb els ofegaments , i tenir-ne coneixement pot ajudar a prevenir accidents.

Són, principalment, l'adopció de conductes de risc, els moments de relaxació a la vigilància de menors, banyar-se a zones sense vigilància, el consum d'alcohol i altres drogues a prop o dins de l'aigua, les condicions mèdiques com l'epilèpsia i els turistes no familiaritzats amb les particularitats de les aigües locals. Cal recordar que cal tenir una atenció especial tant amb persones grans com amb menors d'edat.

"A més de prevenció, l'educació és molt important. Solen donar-se casos en què una persona intentar socórrer algú que s'està ofegant i en comptes de tenir-ne una víctima en tenim dos, com ha passat a Mallorca amb el pare que ha mort intentat salvar" la vida del seu fill. Per això, és fonamental que tothom aprenguem el maneig inicial d'una situació com aquesta per saber què fer i què no fer; o com dur a terme els primers auxilis", ha assenyalat el president del Consell General d'Infermeria.

Al moment on una persona comença a ofegar-se, el desenllaç sovint és ràpid i fatal ; i en els casos en què l'individu no mor, s'ha d'ingressar a centres hospitalaris amb diferents conseqüències o lesions.

"La manca d'oxigen que es produeix en aquests casos pot fer malbé múltiples òrgans, produir lesions cerebrals i fins i tot atur cardíac", ha detallat la coordinadora de l'Institut d'Investigació Infermera, Guadalupe Fontán.

Per evitar que el nombre d'ofegaments continuï augmentant el que queda d'estiu, el Consell General d'Infermeria ha publicat una sèrie de recomanacions : familiaritzar-se amb la piscina; no nedar per sobre de les possibilitats de cadascú; conèixer la profunditat; evitar tirar-se de cap; no ingerir alcohol ni menjars molt pesats; posar tanques amb forrellats a piscines privades; vigilar sempre els menors i no deixar-los mai a cura d'un altre menor; triar zones vigilades per nedar a platges i piscines i formar l'entorn en rescat segur i reanimació. Finalment, recorden que els nens en edat escolar han d'aprendre a nedar