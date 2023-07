A més, l'AOVE va potenciar les defenses antioxidants i va reduir marcadors d'estrès oxidatiu i inflamació, cosa que podria prevenir malalties com la diabetis i els trastorns cardiovasculars.

L'Oli d'Oliva Verge Extra (AOVE) millora la salut en persones amb obesitat i prediabetis, segons es desprèn d'un estudi liderat per investigadors de l'Ibima Plataforma Bionand, l'Hospital Regional de Màlaga, la Universitat malaguenya, l'Institut del Greix de Sevilla, i que són alhora membres del Ciber de diabetis i malalties metabòliques associades (Ciberdem).

Els resultats del recent estudi, publicat a la revista internacional Clinical Nutrition, demostren que prendre AOVE amb alt contingut en els compostos bioactius oleocantal i oleaceïna té potencials beneficis per a la salut, han informat des del Govern andalús a través d'un comunicat.

Anomenat 'April', aquest assaig d'intervenció nutricional s'ha realitzat sobre persones amb obesitat i prediabetis i ha consistit en la substitució de l'oli de consum habitual a casa per un oli d'oliva verge amb alt contingut en oleocantal i oleaceïna o un oli d'oli oliva comuna (barreja d'oli d'oliva refinat i oli d'oliva verge).

Els resultats de l'estudi mostren que tan sols un mes de consum d'oli ric en oleocantal i oleaceïna, "sense necessitat de modificar les quantitats d'oli ingerit ni introduir altres canvis a la dieta ni exercici físic, va ser suficient per induir millores metabòliques com a pèrdua de pes, disminució de l'índex de massa corporal i de la glucèmia basal". "Cap d'aquests beneficis no es va observar després del consum d'oli d'oliva comuna", han apuntat.

A més, han assenyalat que el consum d'un oli ric en oleocantal i oleaceïna "ha demostrat tenir efectes beneficiosos a la salut en augmentar les defenses antioxidants a la sang i reduir els marcadors d'estrès oxidatiu i inflamació". Aquests processos estan relacionats amb les alteracions metabòliques presents a l'obesitat, com la resistència a la insulina i el dany en cèl·lules clau del pàncrees.

Han explicat que "en disminuir aquests efectes negatius, el consum d'aquest tipus d'oli podria contribuir a prevenir malalties com la diabetis, la síndrome metabòlica, el fetge gras i les malalties cardiovasculars".

L'investigador d'Ibima-Plataforma Bionand i de l'Hospital Regional de Màlaga Javier Bermúdez ha explicat que "l'oleocantal i l'oleaceïna són dos tipus particulars de biofenols presents en no totes les varietats d'olives, ia més la quantitat difereix segons diversos factors com el tipus de sòl, el règim de pluges i la data de recollida”.

"Cal aclarir que l'oli d'oliva comuna, barreja de refinat i oliva verge, té nivells molt baixos, pràcticament indetectables, d'aquests biofenols, deguts precisament al procés industrial de refinament, que els elimina", ha assenyalat.

Alhora, la investigadora d'Ibima-Plataforma Bionand i de la Universitat de Màlaga Yanina Romero ha assenyalat que, "tot i l'existència d'estudis en models cel·lulars i animals que han demostrat que l'oleocantal i l'oleaceïna tenen potents efectes anti- inflamatoris i antioxidants, amb prou feines s'han investigat en persones". "Aquest estudi és el primer a valorar l'efecte d'aquests biofenols sobre persones amb obesitat i amb un alt risc de desenvolupar diabetis", ha incidit.

Segons aquests resultats, el consum d'olis d'oliva verge extra amb un alt contingut en oleocantal i oleaceïna "es postula com una nova eina nutricional per millorar la salut i prevenir el desenvolupament de diabetis en persones amb obesitat i altres factors de risc associats, com la prediabetis".

Aquest estudi l'ha finançat la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia i l'Institut de Salut Carles III del Ministeri de Sanitat, amb el suport de la Universitat de Màlaga, Ciberdem, Hospital Regional de Màlaga, Ibima-Plataforma Bionand , Institut del Greix, la Societat Andalusa de l'Oleocantal i l'Oleocanthal International Society.

'April' ha rebut el premi a la investigació en Obesitat 2022 de la FSEEN (Fundació de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició), premi 2022 a un dels sis millors projectes de Recerca en Nutrició de la Fundació Senpe (Fundació de la Societat Espanyola de Nutrició Clínica i Metabolisme) i premi 2021 al millor Projecte de Metabolisme Hepàtic de SANCYD-VEGENAT (Societat Andalusa de Nutrició Clínica i Dietètica).

L'Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga i Plataforma a Nanomedicina és la institució de referència en la investigació científica i la innovació en el camp de la biomedicina a la província de Màlaga.

El seu objectiu és contribuir a l'avenç del coneixement i al desenvolupament de noves teràpies i tècniques diagnòstiques per millorar la salut i el benestar de la societat. Compta amb grups de recerca i equipament de primer nivell i es posiciona com un referent en la recerca biomèdica a nivell nacional i internacional.