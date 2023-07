Amb més d'un milió de persones morint anualment, l'OMS destaca la importància de la detecció primerenca i el tractament efectiu per prevenir complicacions greus. EP

Amb motiu del Dia Mundial contra l'Hepatitis, que se celebra aquest divendres, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa una crida perquè s'ampliïn les proves i el tractament de les hepatitis víriques, advertint que aquesta malaltia podria matar més persones que la malària, la tuberculosi i el VIH junts el 2040, si es mantenen les tendències actuals d'infecció.

L'hepatitis causa danys hepàtics i càncer i mata més d'un milió de persones cada any. Dels 5 tipus d'hepatitis, les hepatitis B i C causen la majoria de malalties i morts. L'hepatitis C es pot guarir; no obstant, només el 21% de les persones infectades per hepatitis C estan diagnosticades i només el 13% han rebut tractament curatiu. Només el 10% de les persones que viuen amb hepatitis B crònica estan diagnosticades, i només el 2% dels infectats reben la medicació que salva vides.

Amb el lema 'Una vida, un fetge', l'OMS ha llançat la seva campanya del Dia Mundial contra l'Hepatitis, que subratlla la importància de protegir el fetge contra aquesta malaltia per tenir una vida llarga i sana. Així, posen el focus que una bona salut hepàtica també beneficia altres òrgans vitals, com el cor, el cervell i els ronyons, que depenen del fetge per funcionar.

"Milions de persones viuen amb hepatitis sense diagnosticar ni tractar a tot el món, tot i que disposem de millors eines que mai per prevenir-la, diagnosticar-la i tractar-la", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "L'OMS manté el compromís de donar suport als països perquè ampliïn l'ús d'aquestes eines, inclosa una medicació curativa cada vegada més costoeficaç, per salvar vides i acabar amb l'hepatitis", ha apuntat.

L'OMS compartirà noves orientacions per seguir els progressos dels països pel camí cap a l'eliminació de l'hepatitis per al 2030. Per reduir les noves infeccions i morts per hepatitis B i C, els països han de: garantir l'accés al tractament a totes les dones embarassades que viuen amb hepatitis B, proporcionar vacunes contra l'hepatitis B als nadons en néixer, diagnosticar al 90 per cent de les persones que viuen amb hepatitis B i/o hepatitis C, i proporcionar tractament al 80 per cent de totes les persones diagnosticades amb hepatitis. També han dactuar per garantir una transfusió sanguínia òptima, injeccions segures i reducció de danys.

VACUNACIÓ, PROVES I TRACTAMENT: OPORTUNITATS PER PROTEGIR EL FETGE DE L'HEPATITIS



La reducció de les infeccions per hepatitis B en nens mitjançant la vacunació és una intervenció clau per limitar les infeccions per hepatitis víriques en general. La meta relativa a la incidència de l'hepatitis B és l'única meta sanitària dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es va complir el 2020 i està en camí de complir-se el 2030. Tot i això, molts països d'Àfrica no tenen accés a les vacunes contra l'hepatitis B en dosi al naixement.

La recent represa per part de Gavi de la seva Estratègia d'Inversió a Vacunes 2018 --que inclou la vacuna contra l'hepatitis B en dosi al naixement-- impulsarà els programes de vacunació de nadons a l'Àfrica occidental i central, on les taxes de transmissió maternoinfantil de l'hepatitis B segueixen sent molt elevades.

Per ajudar a eliminar la transmissió maternoinfantil, l'OMS recomana que totes les embarassades se sotmetin a la prova de l'hepatitis B durant l'embaràs. Si donen positiu, han de rebre tractament i s'han d'administrar vacunes als nadons. Tot i això, un nou informe de l'OMS mostra que, dels 64 països que tenen una política sobre aquest tema, només 32 van informar de la realització d'activitats de detecció i tractament de l'hepatitis B als dispensaris prenatals.

L'informe també mostra que, dels 103 països que van informar, el 80 per cent té polítiques per detectar i tractar l'hepatitis B a les clíniques de VIH, i el 65 per cent fa el mateix amb l'hepatitis C. Augmentar les proves i el tractament de l'hepatitis dins dels programes de VIH protegirà les persones que viuen amb el VIH de desenvolupar cirrosi hepàtica i càncer de fetge.

Després d'anys d'augment de les taxes de tractament, l'increment del nombre de persones que accedeixen al tractament curatiu de l'hepatitis C s'està alentint. L'OMS advoca per aprofitar les reduccions de preu de la medicació per accelerar els avenços en l'expansió del tractament.

Un tractament de 12 setmanes per curar l'hepatitis C costa ara 60 dòlars (54,6 euros) als països d'ingressos baixos, davant dels més de 90.000 dòlars (82.004 euros) que costava originalment quan es va introduir per primera vegada als països d'ingressos alts. El tractament de l'hepatitis B costa menys de 30 dòlars l'any (2,4 dòlars al mes).

Per a les persones que vulguin mantenir la salut del fetge, l'OMS recomana fer proves de detecció de l'hepatitis, el tractament en cas de diagnòstic i la vacunació contra l'hepatitis B. Reduir el consum d'alcohol, aconseguir un pes saludable i controlar la diabetis o la hipertensió també beneficien la salut del fetge.