Tant els homes com les dones que són vegetarians tenen un 50% més de risc de patir una fractura de maluc en comparació amb les persones que mengen carn regularment, segons els resultats d'un estudi a gran escala a la Universitat de Leeds al Regne Unit .

Vegetals - UNSPLASH

Se sap que les dones vegetarianes tenen un risc elevat de fractura de maluc, però les raons no són clares i els estudis que analitzen l'impacte duna dieta vegetariana en els homes han estat a petita escala i no concloents.

El creixement de la població mundial i la longevitat augmenten el nombre d'adults més grans a tot el món, per la qual cosa la prevalença de malalties cròniques com la fragilitat, l'osteoporosi i la sarcopènia (la pèrdua gradual de massa muscular) està augmentant, disparant així el risc de caigudes i fractures.

Les fractures de maluc resulten en pèrdua significativa d'independència i qualitat de vida, risc de refractura, altres malalties cròniques i mort prematura. Molts dies d'hospitalització després d'una fractura d'aquest tipus suposen una càrrega econòmica important per als sistemes sanitaris, per això minimitzar el risc de fractura de maluc és, per tant, una prioritat de salut pública.

Segons Jerusalem Post, els investigadors britànics van analitzar dades de més de 400.000 persones, tant homes com dones, i van descobrir que els homes vegetarians també enfronten un risc més gran de fractura de maluc que els homes que mengen carn amb regularitat. També identifica alguns dels factors que poden posar els vegetarians, tant homes com dones, en més risc.

Van publicar les seves troballes sota el títol "Risc de fractura de maluc en carnívors, peixetarians i vegetarians: un estudi de cohort prospectiu de 413,914 participants del Biobanc del Regne Unit" a BMC Medicine.

Com condueixen les dietes vegetarianes a un risc més gran de fractures de maluc?

James Webster, investigador de doctorat a la Facultat de Ciències de l'Alimentació i Nutrició de la universitat que va dirigir l'estudi, explica: “Les fractures de maluc són un problema creixent en una societat que envelleix i poden desencadenar condicions de salut debilitants i una pèrdua de qualitat de vida. Aquest estudi mostra que, si bé els vegetarians enfronten un risc més gran de fractura de maluc que els carnívors, això es tradueix en tres fractures de maluc més per cada 1000 persones durant 10 anys. Els beneficis per a la salut d'una dieta vegetariana, inclòs un menor risc de càncer i malalties cardiovasculars, encara poden superar qualsevol augment en el risc de fractura de maluc . La nostra anàlisi suggereix que el baix índex de massa corporal (IMC) pot ser un factor clau de per què el seu risc és més gran”.

Reclutats entre el 2006 i el 2010, els individus de l'estudi, tots part del projecte Biobank del Regne Unit, van proporcionar informació sobre la seva dieta i es van classificar com a carnívors regulars que consumien carn cinc o més vegades a la setmana; un carnívor ocasional que menja carn menys de cinc vegades a la setmana; un peixetarià que menjava peix però no carn; o un vegetarià que menjava productes lactis però no peix ni carn. Les dades de les persones es van vincular amb els registres hospitalaris i es van registrar casos de fractura de maluc en el període de seguiment fins al 2021.

Entre els 413.914 participants, hi va haver 3503 casos de fractura de maluc, cosa que va representar una taxa d'incidència general de menys de l'u per cent (0,8%) . Tot i que el risc general de patir una fractura de maluc era baix, el risc relatiu entre els vegetarians i els carnívors regulars era gran. Els investigadors van trobar que els vegetarians tenien un 50% més de risc que els carnívors habituals, independentment del gènere ; que no hi va haver diferència en el risc entre els carnívors ocasionals i regulars; i que els peixetarians tenien un risc lleugerament més gran (8 %) que els carnívors regulars, però això no va ser una diferència significativa.

Els científics van calcular com aquestes diferències relatives es poden traduir en casos del món real. Van predir que, de mitjana, 6,5 carnívors habituals i 6,5 carnívors ocasionals experimentarien una fractura de maluc i que hi hauria set casos entre els peixetarians i 9,5 casos entre els vegetarians.

A més, va dir Webster, els vegetarians tenien un 17% menys de probabilitats de complir amb les recomanacions de proteïnes que els carnívors. “Llavors, els missatges importants del nostre estudi són que els vegetarians han d'assegurar-se d'obtenir una dieta balancejada amb proteïna suficient i mantenir un IMC saludable. Això ajudarà els vegetarians a mantenir ossos i músculs saludables”.