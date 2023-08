Els ingressos hospitalaris per coronavirus han crescut a Catalunya fins als 376 segons l'última actualització del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic).

Arxiu - Facultatius atenen un pacient amb Covid-19 a la UCI

La setmana del 24 al 30 de juliol, la incidència de les infeccions respiratòries agudes es manté en ascens, amb nivells de transmissió baixes, de 293 afectats per cada 100.000 habitants, registrant 22.956 casos .

La distribució de virus mostra el Sars-CoV-2 com el més freqüent, amb el 32,2%, seguit de rinovirus, amb el 14,8%, i la parainfluència, amb el 8,7%.

L'estimació de la taxa setmanal global de coronavirus és de 94, en ascens respecte als 73 de la setmana anterior, i la variant òmicron representa el 100% de les mostres seqüenciades.

El nombre de persones ingressades amb Covid-19 en llits convencionals mostra també una tendència ascendent, amb 376 persones ingressades, 66 més que la setmana anterior, mentre que els ingressos a UCI es mantenen estables, amb 13.

Aquesta xifra d'ingressats no es produïa des de finals de maig, quan se'n van registrar 369 i finals de gener, amb 381, i el nivell més baix es va produir la setmana entre el 26 de juny i el 2 de juliol, amb 223 hospitalitzats.

L'informe també assenyala que des de fa quatre setmanes es detecta un increment continu de casos diagnosticats d'impetigen, que aquesta setmana sembla estabilitzar-se en una incidència de 41 casos per 100.000 habitants.

Sobre urgències hospitalàries per totes les causes, comença a estar per sobre del que s'esperava als grups d'edat de 45 a 59 anys i de 60 a 69 anys.