Cafè / Freepik

L' Institut Madrileny d'Estudis Avançats (IMDEA) Alimentació està estudiant un compost anomenat arbre que es troba present al cafè i que millora la qualitat de vida durant l'envelliment.

Segons recull l'IMDEA en un comunicat, aquest element té efectes positius en la funció del múscul esquelètic i altres paràmetres metabòlics favorables a la tercera edat. D'aquesta manera, van aconseguir estendre significativament el cicle vital en dos models invertebrats.

A més, el tractament amb harmol va millorar la tolerància a la glucosa, la sensibilitat a la insulina i l'acumulació de lípids hepàtics en un model de prediabetis.

Igualment, es va observar una reducció molt significativa de la fragilitat als animals vells. Juntament amb el cafè, es pot trobar aquest component en altres aliments com les carns, peixos o cereals, així com a les fulles de tabac.

A l'anàlisi liderada per l'IMDEA Alimentació amb la col·laboració de l'Institut de Recerca Sanitària INCLIVA, no es va trobar cap toxicitat i molt pocs efectes sobre el sistema nerviós central.

La vellesa s'associa a la pèrdua de la capacitat de les cèl·lules de produir energia de forma eficient, provocant pèrdua de massa i potència muscular i més debilitat en la població major de 80 anys.

Així, un tractament amb aquest compost facilitaria l'activació a nivell cel·lular per mantenir una bona salut a l'ancianitat. En un escenari on l'esperança de vida, especialment al nostre país, s'ha augmentat fins a l'entorn dels 100 anys, s'ha observat que el repte principal és arribar a l'última etapa en bones condicions, per això aquest estudi és clau per contribuir a una senectut saludable.