Imatge de fitxer de càncer / Freepik

Les estratègies integrals de prevenció i promoció de la salut podrien suposar fins a un 20% més de diagnòstics primerencs en càncer de mama , segons l'informe 'Continuïtat assistencial i pacient únic', dut a terme per Accenture per a la Fundació IDIS i Integració de la Sanitat).

Tal com s'observa al document, els experts identifiquen la necessitat d'activar programes específics de diagnòstic precoç per a pacients que tenen característiques de risc. Tot i això, també veuen "falta d'automatisme i una necessitat de potenciar la formació en aquest procés".

"Per aquest motiu, la posada en marxa d'estratègies integrals de prevenció i promoció de la salut i la creació de protocols homogenis per identificar variables de risc en casos de càncer de mama precoços, juntament amb l'activació de programes específics de diagnòstic d'acord amb aquests troballes, podrien suposar fins a un 20% de diagnòstics més primerencs", ha explicat la directora general de la Fundació IDIS, Marta Villanueva.

Quan un pacient vol transitar entre tots dos sistemes de provisió, és "altament probable" que s'hagin de dur a terme proves addicionals, ja que no hi ha interoperabilitat entre els sistemes de salut.

D'aquesta necessitat, l'informe proposa crear comitès mixts per àrees sanitàries amb finalitats terapèutiques i de recerca, integrades per professionals dels dos àmbits de provisió, per completar la visió holística del pacient.

Això, segons l'informe, agilitzarà aquest procés disminuint el temps d'espera del pacient (amb fins a 90 dies menys) per rebre el tractament adequat i, per tant, una millora de la supervivència i la qualitat de vida del pacient.

"A més, si existissin aquests comitès, els pacients evitarien la duplicitat de proves diagnòstiques i de consultes amb atenció primària i especialitzada, així com els consegüents desplaçaments", apunten des de la Fundació IDIS.

Generar estructures integrades i grups multidisciplinaris de suport durant tot el procés assistencial és una altra de les propostes que recull l'informe, i implicaria una "constant informació a pacients i familiars, la qual cosa permetria gestionar millor la malaltia, saber quin és el pas següent en tot el procés assistencial ia qui adreçar-se en cas de tenir algun dubte o problema”.

A més, el fet de comptar amb grups multidisciplinaris transversals "podria ajudar a crear consensos a l'esquema de seguiment que necessita cada pacient".

"D'aquesta manera, s'estimularia un flux de comunicació activa entre professionals sanitaris de diversos nivells assistencials, del qual se'n beneficiaria cada pacient, ja que aquests professionals (atenció primària, especialistes del sistema públic i privat) podrien comunicar-se directament amb el Comitè en cas de dubtes, opinions, problemes o necessitats específiques del pacient", postil·len sobre això.

Aquestes propostes també tindrien beneficis per al professional sanitari, que no només rebrien més informació i formació, sinó que “a més tindrien una visió integral de tot el trànsit del pacient pel sistema i una visió compartida amb altres professionals”.

"A més, es podrien posar en marxa protocols per facilitar els processos i la comunicació entre nivells assistencials i sanitat pública i privada. D'altra banda, s'estima que el sistema podria estalviar 5,9 milions d'euros a l'any en costos per diagnòstics més primerencs i eliminació de derivacions incorrectes, reduir llistes d'espera, així com estalviar més de 27 milions d'euros en costos al sistema públic per consultes evitables, proves repetides i absorció de pacients nous, entre altres aspectes”, reblen.

"Aquest document demostra que la continuïtat assistencial hauria de ser una obligació i, perquè es produeixi, es fa fonamental una voluntat política que faciliti el trànsit del pacient per qualsevol entorn sanitari al qual tingui dret, comptar amb eines interoperables que permetin arribar-hi impulsar la cooperació entre àmbits de provisió i assegurament per promoure un model sanitari i social més sostenible, sinèrgic i eficient”, ha finalitzat la directora general de la Fundació IDIS.