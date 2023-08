Foto: Freepik

Els científics han canviat d'opinió sobre els 10.000 passos necessaris al dia per mantenir-se saludable. Ara resulta que amb només 4.000 al dia ja n'hi ha prou per reduir el risc de morir per alguna causa relacionada amb la salut.

Addicionalment, si aconsegueixes caminar tan sols 2.337 passos al dia, estaràs disminuint el risc de morir a causa de malalties cardiovasculars. Al llarg de diverses dècades, la meta dels 10.000 passos diaris ha estat considerada com a estàndard per millorar la salut. No obstant això, curiosament, aquesta xifra no va ser establerta inicialment per científics, sinó per un equip de màrqueting japonès que promovia un dispositiu de comptatge de passos.

Tot i els seus orígens peculiars, aquesta xifra s'ha arrelat als programes de benestar de tot el món, i nombrosos estudis han recolzat els beneficis d'assolir aquest número "màgic".

Tot i això, un nou estudi publicat a l'European Journal of Preventive Cardiology canvia aquesta perspectiva en demostrar que fins i tot caminar menys de 10.000 passos diaris pot aportar beneficis substancials per a la salut.

La investigació va analitzar 226.889 individus en 17 estudis diversos i va revelar que el risc de mortalitat per qualsevol causa relacionada amb la salut, incloent malalties cardiovasculars, experimenta una disminució significativa amb cada increment de 500 a 1000 passos en la quantitat diària de caminada.

Cada increment de 1000 passos al dia es va associar amb una notable reducció del 15% en el risc de mortalitat per qualsevol causa, mentre que un augment de 500 passos al dia es va vincular a una disminució del 7% en la probabilitat de morir a causa de malalties cardiovasculars.