El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a la conferència de premsa sobre COVID-19 - 9 de març de 2020

El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que la Covid-19 segueix sent "una amenaça per a la salut mundial", per la qual cosa ha instat els països a seguir informant dels casos malgrat la fi de l'emergència sanitària, després que s'hagi registrat un descens dels països que notifiquen casos a l'OMS.

L'últim mes, només el 25% dels països i territoris han notificat morts per Covid-19 a l'OMS, i només l'11% han notificat hospitalitzacions i ingressos a UCI. "Això no vol dir que altres països no tinguin morts o hospitalitzacions, sinó que no les estan notificant a l'OMS", ha lamentat el director general de l'OMS en una roda de premsa oferta des de Ginebra (Suïssa) aquest dimecres.

"Fa tres mesos, vaig declarar la fi de Covid-19 com a emergència sanitària mundial, encara que vaig dir que segueix sent una amenaça per a la salut mundial. Des d'aleshores, el nombre de casos notificats, hospitalitzacions i morts a nivell mundial ha continuat disminuint", ha dit expressat Tedros, per insistir que "el nombre de països que comuniquen dades a l'OMS també ha disminuït significativament".

Tot i que ha reconegut que "no hi ha dubte" que el risc de malaltia greu i mort per Covid-19 és molt menor que fa un any, a causa de l'augment de la immunitat de la població per vacunació, infecció o ambdues, i al diagnòstic precoç amb una millor atenció clínica, ha recordat que l'OMS segueix avaluant el risc de la Covid-19 per a la salut pública mundial com a "alt". "El virus segueix circulant a tots els països, segueix matant i segueix canviant", ha assegurat.

De fet, Tedros ha informat que l'OMS està rastrejant actualment diferents variants del virus, inclosa l'EG.5. "Segueix existint el risc que aparegui una variant més perillosa que podria causar un augment sobtat de casos i morts", ha alertat.

RECOMANACIONS PERMANENTS PER A LA COVID-19



Quan l'OMS va declarar el final de l'emergència per Covid-19 el mes de maig passat, el director general de l'organisme sanitari de les Nacions Unides va anunciar que estava establint un comitè de revisió i assessorament sobre les recomanacions permanents per donar suport als països en el maneig de Covid-19 a llarg termini, que ha presentat aquest mateix dimecres.

"Aquestes recomanacions reforcen l'assessorament que l'OMS ha proporcionat als països al seu Pla Estratègic de Preparació i Resposta, publicat al maig", ha informat Tedros.

En primer lloc, segons el document, tots els països haurien d'actualitzar els programes nacionals Covid-19 utilitzant el Pla Estratègic de Preparació i Resposta de l'OMS, per avançar cap a "una gestió sostinguda" a més llarg termini del virus.

En segon lloc, l'OMS insta tots els països a mantenir la vigilància col·laborativa de la malaltia, a fi de detectar canvis significatius al virus, així com tendències en la gravetat de la malaltia i la immunitat de la població.

Així mateix, l'OMS demana que tots els països comuniquin les dades de Covid-19 a la mateixa OMS oa fonts obertes, especialment sobre mortalitat i malaltia greu, seqüències genètiques i dades sobre l'eficàcia de la vacuna.

A més, tots els països haurien de continuar oferint la vacunació de Covid-19, especialment als grups de més risc, que tenen més probabilitats de ser hospitalitzats o de morir.

D'altra banda, reclamen que els països segueixin "iniciant, recolzant i col·laborant" en la investigació per generar proves per a la prevenció i el control de la Covid-19.

En aquesta línia, els territoris també haurien d'oferir una atenció clínica òptima per a la Covid-19, inclòs l'accés a tractaments provats i mesures per protegir els treballadors sanitaris i els cuidadors.

Finalment, els països haurien de continuar treballant per garantir un accés equitatiu a vacunes, proves i tractaments segurs, eficaços i de qualitat per al Covid-19.

"Reconeixem que moltes persones i governs consideren que la Covid-19 és cosa del passat. Aleshores, per què segueixen sent importants aquestes recomanacions? Per als que van perdre un ésser estimat, per als que segueixen corrent el risc de patir una malaltia greu o de morir, per als que segueixen patint la malaltia després del Covid-19: per a ells, la Covid-19 segueix sent una amenaça i un trauma quotidians", ha conclòs Tedros.

En aquest punt, ha recordat que l'aplicació d'aquestes recomanacions no només ajudarà a protegir-se contra la Covid-19, sinó que també ajudarà els països a prevenir i respondre altres malalties. "L'OMS no s'oblidarà de la Covid-19, i els governs tampoc ho poden fer. No podem predir el futur, però ens podem preparar per a ell", ha finalitzat.