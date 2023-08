Arxiu - Una infermera prepara la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 abans d'administrar-la a un professional sanitari a l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Catalunya (Es

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha notificat gairebé 1,5 milions de nous casos de Covid-19 i més de 2.500 defuncions a tot el món en els darrers 28 dies (del 10 de juliol al 6 d'agost de 2023), fet que suposa un augment del 80 per cent de nous casos, però una disminució de les morts del 57 per cent, en comparació dels 28 dies anteriors.

Fins al 6 d'agost del 2023, s'han notificat més de 769 milions de casos confirmats i més de 6,9 milions de defuncions a tot el món.

Mentre que cinc regions de l'OMS han notificat descensos tant al nombre de casos com de defuncions, la Regió del Pacífic Occidental ha notificat un augment de casos i un descens de defuncions.

A nivell regional , el nombre de nous casos notificats en un període de 28 dies ha disminuït en cinc de les sis regions de l'OMS: Regió d'Àfrica (-77%), Regió d'Àsia Sud-oriental (-57%), Regió de la Mediterrània Oriental (-50%), Regió d'Europa (-46%) i Regió de les Amèriques (-42%). En canvi, va augmentar a la Regió del Pacífic Occidental (+137%).

El nombre de noves morts notificades en un període de 28 dies ha disminuït a les sis regions: la Regió d'Europa (-71%), la Regió del Sud-est Asiàtic (-65%), la Regió d'Àfrica (-62%), la Regió del Mediterrani Oriental (-51%), la Regió de les Amèriques (-49%) i la Regió del Pacífic Occidental (-42%).

Per països, el nombre més gran de nous casos notificats en el període de 28 dies va correspondre a la República de Corea (1.278.065 nous casos; +243%), Brasil (34.402 nous casos; -39%), Austràlia (19.754 nous casos ;-77%), Singapur (18.914 nous casos; -43%) i Itàlia (15.769 nous casos; -22%).

El nombre més gran de noves morts als 28 dies es va registrar al Brasil (500 noves defuncions; -42%), la República de Corea (340 noves defuncions; +91%); Rússia (205 noves defuncions; -52%), Perú (161 noves defuncions; -61%) i Austràlia (151 noves defuncions; -82%).

Tot i així, actualment, els casos notificats no representen amb exactitud les taxes d'infecció a causa de la reducció de les proves i la notificació a nivell mundial.

Així ho va advertir el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , aquest dimecres. En roda de premsa des de Ginebra (Suïssa), ha afirmat que, l'últim mes, només el 25% dels països i territoris han notificat morts per Covid-19 a l'OMS, i només l'11% han notificat hospitalitzacions i ingressos a UCI. "Això no vol dir que altres països no tinguin morts o hospitalitzacions, sinó que no les estan notificant a l'OMS", va lamentar.

Durant aquest període de 28 dies, el 44% (103 de 234) dels països van notificar almenys un cas a l'OMS, una proporció que ha anat disminuint des de mitjans del 2022.

HOSPITALITZACIONS I UCI

A nivell mundial, durant el període analitzat de 28 dies (del 3 de juliol al 30 de juliol del 2023), 25 de 234 països van notificar a l'OMS



un total de 36.533 noves hospitalitzacions, i 23 de 234 països van notificar a l'OMS un total de 580 nous ingressos en unitats de cures intensives (UCI).

Això representa un descens del 27 per cent i del 68 per cent a les hospitalitzacions i els ingressos a UCI, respectivament, en comparació dels 28 dies anteriors (del 5 de juny al 2 de juliol de 2023).

VARIANTS D'INTERÈS

A nivell mundial, XBB.1.16 continua sent la variant d'interès més prevalent, notificat a un total de 101 països des de la seva aparició. XBB.1.16 va representar el 25,2 per cent de les seqüències a la setmana epidemiològica 29 (del 17 al 23 de juliol de 2023), davant del 22,2 per cent a la setmana epidemiològica 25 (19 a 25 de juny de 2023) .

La XBB.1.5, notificada en un total de 121 països de tot el món, continua mostrant una tendència descendent. El XBB.1.5 va representar el 12,7% de les seqüències la setmana 29, per sota del 16,8% de la setmana 25.