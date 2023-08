Catalunyapress covidpers13ag23

El COVID perllongat pot persistir durant almenys un any després que hagi passat la malaltia aguda, o aparèixer mesos més tard, segons l'estudi més exhaustiu realitzat fins ara sobre com es manifesten els símptomes al llarg d'un any, segons publiquen els investigadors a la revista Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), una publicació dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units.

L'estudi multicèntric, una col·laboració entre la Universitat de Califòrnia a San Francisco, els CDC i 7 centres més, amplia el coneixement de les afeccions posteriors a la COVID-19, descrivint les tendències amb més detall que les investigacions anteriors i destacant les importants repercussions que l'epidèmia ha tingut al sistema sanitari nord-americà.

Per aproximadament el 16% de les persones COVID-positives de l'estudi, els símptomes van durar almenys un any; però per a uns altres, van aparèixer i van desaparèixer. L'estudi va avaluar els símptomes cada tres mesos, cosa que va permetre als investigadors diferenciar entre els símptomes que milloren i els que sorgeixen mesos després de la infecció inicial.

"Era freqüent que els símptomes es resolguessin i reapareguessin mesos després ", afirma el doctor Juan Carlos Montoy, autor principal de l'estudi i professor associat del Departament de Medicina d'Urgències de la UCSF. "Moltes investigacions anteriors s'han centrat en els símptomes en un o dos punts en el temps, però nosaltres vam poder descriure la trajectòria dels símptomes amb més claredat i matisos. Això suggereix que els mesuraments en un únic punt en el temps podrien subestimar o caracteritzar erròniament la veritable càrrega de la malaltia", afegeix.

La COVID perllongada implica una sèrie de símptomes que persisteixen o es desenvolupen aproximadament un mes després de la infecció inicial. Aquests símptomes s'associen a una morbiditat significativa oa una reducció de la qualitat de vida.

A l'estudi van participar 1.741 persones --dos terços dones-- que es van sotmetre a proves de COVID en vuit importants sistemes sanitaris de tot el país . Tres quartes parts van donar positiu a les proves de COVID, però els que van donar negatiu també podien haver tingut algun tipus d'infecció, ja que presentaven símptomes. Entre ells, fatiga, secreció nasal, mal de cap, mal de coll, dificultat per respirar, dolor toràcic, diarrea, manca de memòria i dificultat per pensar o concentrar-se.

Els participants COVID positius tenien més probabilitats de presentar símptomes a cadascuna de les categories de símptomes a l'inici de l'estudi, però al final de l'any no hi havia diferències entre els que eren COVID positius i negatius.

"Ens va sorprendre veure com eren de patrons entre els grups COVID positiu i COVID negatiu --assegura Montoy--. Això demostra que la càrrega després de COVID pot ser elevada, però també podria ser-ho per a altres malalties no relacionades amb COVID. Tenim molt d'aprendre sobre els processos posteriors a la malaltia per COVID i altres afeccions”.