Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS. Foto: Europa Press

El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que la Covid-19 "segueix sent una amenaça per a la salut mundial" tot i que "ja no és una emergència sanitària mundial".

En el discurs inaugural a la reunió dels ministres de salut del G20, que s'està celebrant a l'Índia, Tedros ha recordat l'augment de casos que s'està produint en alguns països i ha assenyalat que l'OMS ha classificat BA.2.86, que conté "un gran nombre de mutacions", com a "variant en vigilància".

"Això posa en relleu una vegada més la necessitat que tots els països mantinguin la vigilància", ha insistit el màxim dirigent de l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides.

Al marge de l'actualitat epidemiològica, Tedros ha assenyalat que la pandèmia ha ensenyat una “lliçó important: que quan la salut està en perill, tot està en perill”. En qualsevol cas, ha celebrat que “hi ha signes encoratjadors que el món està aprenent les doloroses lliçons de la pandèmia”.

El dirigent ha aplaudit que les negociacions sobre un acord pandèmic i les esmenes al Reglament Sanitari Internacional "avancen a bon ritme". "Tots dos processos són essencials per crear el marc jurídic i operatiu d'una arquitectura mundial de seguretat sanitària integradora, coherent i equitativa", ha assegurat.

Paral·lelament, l'OMS està dirigint o recolzant diverses iniciatives per reforçar la preparació i la resposta davant d'emergències sanitàries, entre elles el Fons Pandèmic, el Centre OMS d'Intel·ligència sobre Pandèmies i Epidèmies, el sistema BioHub, el Cos Mundial d'Emergències Sanitàries i l'Examen Universal de la Salut i la Preparació.

Basant-se en les lliçons apreses de la pandèmia, l'OMS també ha elaborat una nota conceptual per a un mecanisme provisional que coordini l'accés "oportú i equitatiu" a les contramesures mèdiques per a les amenaces epidèmiques i pandèmiques.