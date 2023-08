Els indicadors del Covid-19 estan experimentant un lleuger creixement a diverses regions d'Espanya. EP

Els indicadors del coronavirus han crescut lleugerament les últimes dates a diverses regions, amb un repunt d'hospitalitzacions lleus al País Basc, mentre que a Catalunya s'ha registrat una tendència ascendent la darrera setmana. Pel que fa a la incidència, a Madrid s'ha duplicat el nombre de nous casos a l'últim mes.

El Govern va deixar d'emetre informes específics el mes de juliol passat després que donés per finalitzada la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, encara que hi ha diverses comunitats autònomes que sí que reporten setmanalment o mensualment les dades del coronavirus, especialment el que tenen a veure amb hospitalitzacions.

En aquest context, Catalunya va informar dimarts passat que el nombre de persones ingressades amb Covid-19 en llits convencionals seguia en "tendència ascendent", amb 489 persones hospitalitzades, 36 més que la setmana anterior.

Pel que fa als ingressats a hospitals catalans per Covid-19, un 82% de les persones hospitalitzades tenen més de 60 anys i els ingressos en unitats de cures intensives (UCI) es mantenen estables, amb 12 persones en llits de crítics per aquesta malaltia .

MADRID DUPLICA ELS SEUS CASOS



A Madrid, el nombre de nous casos de Covid-19 s'ha duplicat les últimes quatre setmanes entre la població més gran de 60 anys de la regió, on s'assoleix una incidència acumulada a 14 dies de 158,1 casos per cada 100.000 habitants.

En concret, la darrera setmana de juliol (del 24 al 30) es va tancar amb 742 casos i una incidència acumulada a set dies de 46,1 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en els darrers set dies (del 14 al 20 d'agost) ) s'han comptabilitzat 1.418 casos, amb una incidència acumulada de 88,2.

D'aquesta manera, en la darrera setmana, per a la població de 60 anys o més, ha augmentat la incidència en un 26,2% (de 1.124 a 1.418 casos, amb 294 casos més), davant de la setmana prèvia, on hi va haver un augment del 21,1%.

REPUNT A EUSKADI



I al País Basc, s'està vivint un repunt de còvid per les aglomeracions pròpies de l'estiu i les festes, amb més d'un centenar d'hospitalitzacions, la majoria per casos lleus, segons informa el Govern Basc, que apel·la a la "tranquil·litat" perquè es tracta d'“un bec” respecte a les xifres més baixes de la pandèmia.

Des de l'Executiu basc assenyalen que quan hi ha aglomeracions i es relaxen les mesures de prevenció, s'incrementen els casos.

Per això, s'ha donat un augment en l'adquisició per la ciutadania a les farmàcies de test per detectar la Covid davant "l'aparició de símptomes, sobretot respiratoris", per comprovar si es tracta d'aquest virus i preservar la salut del "seu àmbit més proper".