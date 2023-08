L'Hospital de San Pedro de Alcántara. Foto: Europa Press

Un home de 85 anys ha mort a Càceres per infecció de legionel·la i 6 persones més estan afectades, 4 d'elles a la planta de l'Hospital San Pedro de Alcántara i 2 a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

El nombre de persones que s'ha vist afectada per aquesta infecció a la capital cacerenca puja fins ara a un total de 7 afectats. Els quatre pacients que estan ingressats a planta són una dona de 85 anys, i tres homes de 76, 71 i 55 anys respectivament. Mentre que a l'UCI es troben ingressats dos barons de 65 anys cadascun.

La Direcció de Salut de Càceres juntament amb la Direcció General de Salut Pública del SES "estan treballant de forma coordinada i han iniciat la corresponent investigació epidemiològica respecte a la infecció per legionel·la ", informa la Junta d'Extremadura .

Cal recordar que la setmana passada es van clausurar vuit fonts públiques a Càceres al trobar-se el bacteri de la legionel·la arran d'uns controls preventius duts a terme per l'empresa concessionària del servei de l'aigua, Canal d'Isabel II.

Els controls sanitaris a les fonts públiques de la ciutat continuen, així com a les ornamentals i als sistemes de regs dels parcs i jardins, ja que aquesta malaltia es transmet per aerosols.

A l'estiu del 2022 van morir a la ciutat 5 persones per un brot de legionel·la que es va detectar en diverses fonts de la ciutat, inclòs el guèiser del parc del Rodeo, que aquest any no s'ha activat com a mesura preventiva