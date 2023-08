Foto: @EP

Un de cada quatre donants morts d'òrgans de la Unió Europea (UE) va procedir d'Espanya l'any 2022 i, a més, Espanya també va fer un de cada cinc trasplantaments de la regió europea durant l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Sanitat .

Espanya manté la primera posició mundial en donació d'òrgans de persones mortes i, en activitat trasplantadora, només és superada pels Estats Units. Així es desprèn del darrer informe de l'Observatori Mundial de Donació i Trasplantament que des de fa 17 anys gestiona l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) com a centre col·laborador de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) i les dades del qual es publiquen anualment a la 'Newsletter Transplantament del Consell d'Europa.

El ministre de Sanitat, José Miñones, ha manifestat el seu profund agraïment a "la tasca dels professionals que participen a cadascuna de les fases del procés", així com la "coordinació" de l'ONT i les comunitats autònomes. En la mateixa línia, ha aplaudit “la solidaritat de la societat espanyola i la grandesa de les famílies que cada dia diuen sí a la donació que permet salvar o millorar moltes vides”. "Són ells els protagonistes de l'èxit mundial del model espanyol de donació i trasplantament", ha afegit.

Segons l'Observatori Mundial, el 2022 es van realitzar 157.540 trasplantaments d'òrgans als 91 països que han facilitat les seves dades el 23 d'agost del 2023. D'aquests, 102.090 van ser trasplantaments de ronyó (39% de donant viu), 37.484 de fetge % de donant viu), 8.988 de cor, 6.784 de pulmó, 2.026 de pàncrees i 170 d'intestí.

Aquests trasplantaments van ser possibles gràcies a 41.793 donants morts, als quals se sumen 48.676 donants vius (39.601 de ronyó, 9.061 de fetge i 14 de pulmó).

L'activitat mundial de trasplantament d'òrgans va créixer un 9% respecte a l'any anterior, cosa que reflecteix l'important esforç realitzat per molts països per recuperar aquests programes després de l'impacte de la Covid-19. En concret, destaca l'increment del trasplantament renal (10%), especialment el trasplantament renal de donant viu (13%), seguit del trasplantament hepàtic (8%), cardíac (7%) i pulmonar (5%).

L'EXPANSIÓ DE LA DONACIÓ EN ASSISTÒLIA AL MÓN

El 2022, el nombre de donants morts va augmentar un 10 per cent. El nombre de donants en asistòlia o en parada cardíaca va passar de 8.545 el 2021 a 9.545 el 2022, fet que suposa un augment del 12%, i confirma la seva rellevància com a via d'expansió de la donació d'òrgans.

No obstant, la donació en asistòlia només es fa a 23 països del món. Entre ells, amb 913 donants en asistòlia i una taxa de 19,6 donants en asistòlia per milió de població (pmp), Espanya va registrar la major activitat i va aportar la meitat dels donants en asistòlia del conjunt de la UE i el 10% del món.

Espanya és l'únic que realitza tota mena de trasplantaments de donants en asistòlia i, novament, el que registra més activitat trasplantadora d'aquest tipus. El 2022, la taxa de trasplantaments d'asistòlia va ser de 40,4 pmp a Espanya, seguida de Bèlgica, que va fer 26,9 trasplantaments d'aquest tipus de donants pmp

"Els trasplantaments en asistòlia estan donant xifres de rècord, fet que suposa un avenç de la nostra estratègia nacional. Som líders mundials, és un orgull", ha assenyalat Miñones.

L'Observatori Mundial reflecteix la contribució espanyola important a la donació d'òrgans: Espanya va aportar l'any passat el 24 per cent de les donacions d'òrgans de la UE i el 5 per cent de les registrades al món, malgrat que Espanya amb prou feines representa el 11% de la població europea i el 0,6% de la mundial. "Aquest èxit reflecteix la robustesa del model espanyol que es basa en un impecable sistema de gestió el pilar fonamental del qual és el coordinador de trasplantaments --professional d'intensius principalment-- i la generositat de la societat", assenyalen des del Ministeri.

Amb una taxa de 47 donants pmp el 2022, Espanya es manté com el país amb més activitat de donació a nivell global, seguit dels Estats Units, amb 44,5 donants pmp

Pel que fa a l'activitat trasplantadora, Espanya va assolir una taxa de 115,3 trasplantaments pmp el 2022, una xifra que només va superar els Estats Units, amb 130,7 trasplantaments pmp, cosa que es justifica pel perfil dels seus donants morts, més joves i amb menor comorbiditat, així com per la important activitat trasplantadora de donant viu al país nord-americà.

L'increment de donació que ha experimentat els Estats Units en els últims anys està molt vinculat a les morts per sobredosi de drogues en el context d'una crisi sociosanitària que afecta durament aquest país. "Mentre que els donants morts per sobredosi de drogues són una excepció a Espanya, als Estats Units el 17% dels seus donants moren per aquesta causa", apunten des de Sanitat.

A LA UNIÓ EUROPEA ES VAN REALITZAR 27.952 TRASPLANTAMENTS EL 2022



L'activitat de donació i trasplantament al conjunt de la UE va registrar xifres superiors a les d'anys anteriors. Amb 9.305 donants i una taxa de 20,9 donants morts pmp, a la UE es van efectuar el passat any 27.952 trasplantaments d'òrgans, cosa que correspon a una taxa de 62,8 trasplantaments pmp L'augment en donació va ser d'un 7 per cent la comunitat europea i el de trasplantaments del 6% respecte a l'activitat registrada el 2021. Segons dades de l'Observatori Mundial, a la UE cada dia van morir deu pacients en espera d'un trasplantament.

URUGUAY CREIX I LA SEVA TAXA DE DONACIÓ S'APROXIMA A LA UE

Amèrica Llatina, amb qui Espanya col·labora des de fa 17 anys a través de la Xarxa/Consell Iberoamericà de Donació i Trasplantament (RCIDT) tant en matèria d'assessorament en gestió, com en formació de professionals en coordinació de trasplantaments a través del Programa Aliança, també creix en aquest àmbit.

Tot i que en alguns països l'impacte per la pandèmia de Covid-19 encara és present a la regió, el 2022 va registrar 8,6 donants pmp i 15.427 trasplantaments d'òrgans. Són set els països de la regió on es va evidenciar un creixement en l'activitat trasplantadora durant l'any passat (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Mèxic, República Dominicana i Uruguai). El país amb millor taxa va ser Uruguai, amb 21,4 donants pmp, seguit de Brasil i Argentina, amb 21,4 i 16,7 donants pmp, respectivament.

Les dades internacionals ratifiquen el lideratge mundial a Espanya en aquest camp. A Espanya es van registrar el 2022 2.196 donants morts i 355 de donants vius, que van permetre fer 5.385 trasplantaments. En total es van efectuar 3.404 trasplantaments renals, 1.159 hepàtics, 311 cardíacs, 415 pulmonars, 92 de pàncrees i 4 intestinals.