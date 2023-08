Un infermer prepara una dosi duna vacuna. Foto: Europa Press

Viròlegs i pediatres , experts en vacunes, han indicat que aquesta tardor la vacunació de la grip i el Covid no serà generalitzada, ja que totes dues són "complementàries" encara que tenen "petites diferències" .

Així, d'una banda, s'han fet ressò de la recomanació de vacunar contra la grip estacional "tots" els nens d'entre 6 mesos i 5 anys , en ser el grup d'edat que més pateix aquesta infecció. I, de l'altra, han assenyalat que la vacuna del coronavirus es dirigirà només a "poblacions diana", aquelles que presenten factors de risc, com ara l'edat o les patologies prèvies .

Així ho ha explicat aquest dijous 31 d'agost a Santander Raúl Ortiz de Lejarazu, assessor científic i director emèrit del Centre Nacional de Grip de Valladolid, en una roda de premsa que ha ofert amb els pediatres David Moreno, coordinador del Programa de Vacunació Covid a Andalusia i assessor de vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, i Ignacio Salamanca, coordinador de la Unitat d'Estudis i Investigació de l'Institut Sevillan de Pediatria .

Tots tres han comparegut davant dels mitjans amb motiu de la seva participació a la IX Trobada d'actualització i noves aproximacions en vacunes. Canvis als programes de vacunació després de dos anys de pandèmia Covid', que s'imparteix a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

El director del Centre de Grip i del curs de la UIMP ha apuntat que la Societat Espanyola de Pediatria ja va aconsellar vacunar tots els nens l'any passat, i ha destacat sobre això la gratuïtat d'aquesta propera campanya.

Segons ha remarcat, a diferència del Covid, "la grip mata nens sans, molt pocs", però depenent de la gravetat del virus i l'afecció que provoca, cada any moren entre nou i catorze petits i adolescents, sense que "la meitat "d'ells tinguen factors de risc a més.

D'aquí, ha recordat, la recomanació que en aquest sentit va fer ja fa més d'una dècada l'Organització Mundial de la Salut, ja que la grip -ha postil·lat Salamanca- "no és una malaltia de gent gran", i protegint els nens es fa el mateix amb la resta de la població.

En aquest punt, han comparat que mentre de la grip se n'infecten tres de cada deu menors, només ho fan un 10% de més grans de 18 anys, encara que el problema és que per a molts dels que en tenen més de 65 es pot tractar de la seva "última infecció.

I després de remarcar que la vacunació de la grip i del Covid són "paral·leles" però no "iguals", Ortiz ha indicat que les dosis contra el coronavirus estan destinades a persones grans i vulnerables, així com també a sanitaris, tal com ha prioritzat aquest any la pròpia OMS. Això darrer representa un "dèficit" en un país "vacunador" com Espanya, ha postil·lat.

El viròleg ha explicat que entre el 75 i 80% de la població als països rics presenta actualment immunitat davant del Covid, per haver tingut el virus, per haver rebut la vacuna o per les dues coses alhora, per això ara es recomana posar-la només a poblacions diana, com la gent gran.

I és que com ha alertat, l'edat és un factor de risc, ja que a partir dels 65 anys augmenta, cada cinc anys, un 1 o un 1,5% la mortalitat entre els qui s'encomanen, per la qual cosa aquestes persones no deuen tenir "cap dubte" a l'hora de vacunar-se.

Preguntat per quina vacuna caldria administrar, Ortiz ha recomanat que aquelles que estiguin "com més avançades millor" i que "minimitzin l'escapament" del Covid, que encara no s'ha estabilitzat, ja que segueix mutant. És a dir, que aquesta tardor s'han d'usar els fàrmacs dirigits contra els ceps del virus que s'han anat aïllant, ha precisat Moreno.

Aquest pediatre s'ha centrat en la recomanació de vacunar també contra el Covid persones que presentin patologies, inclosos nens, "casos molt comptats", ha dit, com els que tenen immunodeficiència congènita o sotmesos a tractaments com la quimioteràpia. I és que la letalitat que té el virus en menors de 5 anys sans és “mínima o nul·la”.

"EL COVID HA VENUT PER QUEDAR-SE TOTA LA VIDA"

Pel que fa a la pandèmia en si, Ortiz ha assenyalat que ja ha passat la fase aguda de la mateixa i també la de post-pandèmia precoç, per la qual cosa ara ens encaminem cap a la fase de post-pandèmia, perquè aquest virus “ha vingut per quedar-se tota la nostra vida”. I és que eradicar aquells que afecten els éssers humans és “difícil”.

Tot i això, el seu pronòstic per a dins d'una dècada és que "probablement" estigui més adaptat a la nostra espècie, així com també les vacunes, i el Covid tindrà el seu "nínxol d'afectació", ha conclòs.