El projecte 'A Pulmón', en què s'integren l' Associació Espanyola d'Afectats de Càncer de Pulmó (AEACaP) i The Ricky Rubio Foundation, arrenca aquest cap de setmana el cinquè gran ascens de cims del seu programa, el pic de Peñalara ( Madrid), amb l'objectiu de visibilitzar la importància de pautar l'exercici físic als pacients, ja que "l'esport és una diana més del tractament", segons la pacient Soledad Cardozo .

Fabio Franco, Soledad Cardozo, Alberto Urtasun, Pilar López Criado, i Bernard Gaspar. - MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID/AEACAP

Així ho ha exposat a la presentació d'aquesta nova etapa d'aquesta iniciativa, que s'ha celebrat aquest dijous a l'Auditori de la Fundació MD Anderson Cancer Center España. Per tot això, al llarg del 2023 i el 2024, un equip format per pacients, professionals esportistes i especialistes en oncologia tractaran de coronar els cims més importants d'Espanya. Prèviament, el programa s'ha dut a terme a la Comunitat Valenciana, Galícia, Catalunya i Navarra.

El coordinador del projecte 'A Pulmón', Alberto Urtasun, ha explicat que s'intenta "buscar un projecte a nivell nacional que mostri el càncer de pulmó d'una altra manera i presentar-lo fora de l'àmbit mèdic".

Així, a Madrid, aquest repte esportiu comptarà amb la participació del doctor Fabio Franco , oncòleg de MD Anderson Madrid, i cinc pacients oncològics. "Tenim la visió del pacient de càncer de pulmó deteriorat, absolutament limitat, però el que busquem amb aquest tipus de projectes és mostrar allò que és més real: no parlem que tots els pacients estiguin en situació funcional perfecta, però sí que podem arribar-hi a aconseguir-ho, i podem millorar aquests pacients que tenen aquesta limitació funcional", ha explicat.

A més, aquest tipus de projectes també té un component addicional que té a veure amb l'experiència mèdico-pacient fora de l'ambient hospitalari. "És una oportunitat per poder interactuar amb el pacient fora de l'àmbit mèdic, fora de l'àmbit laboral i fora de la consulta, de manera més personalitzada i més humanitzada", ha afegit.

L'esport no només ajuda a optimitzar el metabolisme ia regular el cicle circadià, sinó que també està relacionat amb una millor tolerància als tractaments i una toxicitat menor, reduint de forma exponencial els esdeveniments adversos residuals i sent clau en el manteniment d'una bona capacitat ventilatòria per als pacients. A més, també presenta avantatges per a la salut mental dels pacients. "L'esport t'empodera, et torna una mica de control dins del caos que suposa el diagnòstic. El diagnòstic no et defineix, et serveix per al tractament", ha comentat Cardozo.

En aquesta línia, el president d'AEACaP, Bernard Gaspar , ha destacat el "benestar emocional" que desperta aquest projecte per als pacients a través de l'esport. "Cal intentar visibilitzar que l'exercici físic ha d'estar integrat al càncer de pulmó, igual que la immunoteràpia i els tractaments dirigits", ha destacat, per afegir que "cada vegada els estudis avalen més que és fonamental afegir l'exercici als tractaments".

D'altra banda, Gaspar ha destacat que un altre dels objectius del projecte és tractar de reduir l'estigma associat a la malaltia i posar el focus en què hi ha pacients amb una qualitat de vida "estupenda". "Cal arribar a visualitzar i visibilitzar que el càncer de pulmó el pot tenir qualsevol. Fumis o no, hi ha molts pacients diagnosticats que no han fumat a la seva vida", ha recordat. Per acabar, ha incidit en la necessitat de "parlar de salut i no malaltia". "Cal donar un punt de vista positiu a la malaltia, i aquest projecte millora la nostra salut", ha abundat.

Després de coronar el Peñalara, la següent gran cimera que contempla al programa d'ascens d'A Pulmón és el Mulhacén (3.482 metres), el pic més alt de la Península Ibèrica. Un repte que tindrà lloc el proper mes d'octubre.

Tal com ha explicat Urtasun, la selecció de pacients la deriven als equips mèdics de cada comunitat. D'aquesta manera, es trien pacients amb qualitat de vida i un règim d'exercici pautat i organitzat. "L'equip mai no passa de 10 persones entre metges, guies, càmera i afectats, que solen ser 3, 4 o fins i tot 5, sent un grup versàtil i pràctic".