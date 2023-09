Foto: SATSE

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha fet una crida en commemoració del Dia Internacional de la Infermeria de Salut Mental, instaurant la necessitat d'incrementar el nombre de professionals sanitaris en aquest camp dins del nostre Sistema Nacional de Salut (SNS). Aquesta mesura té com objectiu millorar la qualitat de l'atenció i cures destinades a les persones amb problemes de salut mental. SATSE subratlla la necessitat que les administracions responguin a la creixent demanda de cures infermeres especialitzades en salut mental per part de la població. Segons les dades més recents, 22.000 de cada 100.000 persones pateixen problemes de salut mental, superant malalties com la hipertensió i aproximant-se a altres com la hipercolesterolèmia.

El sindicat també alerta sobre l'increment dels casos de suïcidis al país (7,5 per cada 100.000 habitants), en els quals els trastorns de salut mental juguen un paper cada vegada més significatiu, amb un augment preocupant entre la població infantil i juvenil, segons un informe recent que mostra un creixement del 32% en els casos entre els 12 i els 17 anys. A més, el suïcidi és la sisena causa de mort a la UE en persones menors de 70 anys, segons l'Estudi Headway 2023 Europa.

Espanya compta amb aproximadament 7.600 infermeres especialitzades en Salut Mental, una xifra considerada insuficient per SATSE per atendre les necessitats assistencials i de cures de tota la societat.

SATSE insta els serveis de salut a realitzar estudis detallats de les necessitats de cada comunitat autònoma i a crear places addicionals per prevenir, detectar, tractar i reintegrar les persones amb problemes de salut mental a la societat.

Les infermeres especialitzades en Salut Mental juguen un paper crucial en diferents fases del procés d'atenció i cures, incloent la valoració de necessitats, diagnòstic, planificació, avaluació i execució de les cures. També identifiquen i preveuen trastorns mentals, aborden la situació individual, familiar i comunitària, ensenyen habilitats d'autocura als pacients i les seves famílies, donen suport a altres infermeres i contribueixen a la formació d'estudiants d'infermeria.

El Sindicat d'Infermeria adverteix que la manca d'infermeres especialitzades en Salut Mental porta a l'increment de les llistes d'espera i impedeix que totes les persones afectades rebin l'atenció i les cures de qualitat que mereixen.

SATSE aprofita el Dia Internacional de la Infermeria de Salut Mental per destacar la importància de la labor d'aquests professionals sanitaris en tots els àmbits assistencials, des de les unitats d'aguts als hospitals fins als centres de salut.

El sindicat demana també una major presència d'infermeres especialitzades en Salut Mental en els serveis preventius i terapèutics, com les unitats infantojuvenils o les unitats de conductes addictives.

Espanya i Portugal són els únics països europeus que superen el 20% de casos de trastorns de salut mental, amb Espanya sent el segon país amb més casos. Els trastorns més comuns són la depressió, l'ansietat i el trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH).