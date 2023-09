Les regions on viuen els supercentenaris són conegudes com a "zones blaves": Sardenya (Itàlia), l'illa d' Okinawa (Japó), l'illa d' Icària (Grècia), Loma Linda (Califòrnia) i la península de Nicoya (Costa Rica). Aquestes zones es caracteritzen pels seus hàbits saludables i continuen batent tots els rècords de longevitat. Això vol dir que en aquestes zones les persones arriben a viure entre 110-119 anys.

Dona gran - UNSPLASH

El doctor Manuel de la Peña, de gran prestigi internacional com a acadèmic, professor de cardiologia i president de l'Institut Europeu de Salut i Benestar Social, afirma que ben aviat arribarà als 120 anys, i és que el 75% de l'esperança de vida està determinada per l'epigenètica, és a dir, per la influència dels hàbits i el 25% per l'herència genètica. En aquest sentit De la Peña descriu en forma de guia, un a un els hàbits i estils de vida per arribar a aquesta edat sans:

Pensament positiu, ment activa i disciplina . Les persones longeves tenen una actitud positiva i saben afrontar millor les adversitats del dia a dia. Saben convertir els problemes en oportunitats per créixer interiorment i superar-se ells mateixos. Tot això adoptant una disciplina fèrria.

Pensar en verd. Una dieta a força de moltes verdures, llegums i fruites, amb cereals integrals. Un grapat de fruits secs al dia, tot tipus de peixos, especialment blaus (seitons, sardines, salmó*), consum moderat de carns magres. Cal fugir dels ultra processats i fer una alimentació basada en productes orgànics. Prendre 3-4 cullerades diàries d'oli d'oliva verge extra.

Restricció calòrica i dejuni intermitent e. Fugir del sobrepès-obesitat-diabetis, que són factors determinants de malaltia. Reduir un 30% la ingesta de calories, tenir la sensació de quedar-se amb una mica de gana i evitar menjar fins a afartar-se. Realitzar de tant en tant un dejuni intermitent de 12 hores, perquè les cèl·lules puguin fer autofàgia, és a dir, un procés a través del qual les cèl·lules eliminen materials nocius.

Realitzar almenys 20 minuts diaris d'exercici físic moderat , combinat amb lleugers aixecaments de pesos.

Somni i descans . La qualitat és més important que el nombre d'hores que s'adormen, ja que la clau és aconseguir que el somni repari la fatiga física i mental, que és la seva funció primordial. Una bona ajuda és la ingesta d'altes dosis de melatonina combinada amb suplements de triptòfan.

Reducció de la sal i sucre. El 70% de les persones són sal-sensibles i per tant vulnerables a patir hipertensió (les xifres han de ser inferiors a 130/80). Pel que fa al sucre, cada dia més persones són intolerants a la glucosa, cosa que els fa ser candidats a prediabetis-diabetis. Tant la hipertensió com la diabetis són dues causes típiques d'infart i d'ictus.

Control estricte de les fraccions de colesterol dolent . El LDL colesterol ha de ser inferior a 70 i la lipoproteïna (a) inferior a 50. En cas contrari, acceleren el procés d'arteriosclerosi, cosa que comporta l'obstrucció de les artèries, amb el risc d'infart consegüent.

Ingesta de suplements de nicotinamida (B3), resveratrol i metformina, ja que promouen la prolongevitat.

Mantenir nivells adequats de vitamina D , ja que aporta vitalitat i de vitamina C liposomal que enforteix les defenses.

Hidratació . Beure com a mínim 8 gots d'aigua al dia, és a dir, 2 litres per prevenir la deshidratació.

Tenir cura de la microbiota per assegurar l' equilibri de la flora intestinal . Fer-se una anàlisi del microbioma per identificar les colònies de bacteris intestinals beneficiosos i conèixer les necessitats per a una ingesta adequada de probiòtics i prebiòtics.

Control de l'estrès emocional i de l'ansietat. Aprendre tècniques de relaxació, respiració diafragmàtica profunda, musicoteràpia (escoltar 30 minuts diaris de música), meditació i control mental per saber gestionar les emocions i dominar la calma. Les persones amb personalitat ansiosa tipus A (compulsius, competitius, tendència a l'hostilitat i l'agressivitat, compromisos múltiples*) tenen una probabilitat 3 vegades superior a patir infart i, per això, han d'aprendre tècniques per gestionar-ne la conducta.

Socialitzar . El sentiment de pertinença a un grup o comunitat per combatre la solitud i sentir l'amor d'una altra persona proporciona un suport sòlid que allarga la vida. Una bona opció és apuntar-se a una escola de ball, on a més de fer exercici físic i mental, se sent música i se socialitza. És essencial envoltar-se de persones que siguin una font denergia positiva.

No rotund al tabac i drogues . Consum moderat d'alcohol (prendre 2-3 copes de vi negre, que conté polifenols, és tolerable).

És essencial tenir un projecte vital de vida.

El professor de la Penya finalitza assenyalant que els hàbits i l'estil de vida saludables són factors determinants de longevitat. I així de rotund ho va descriure en el seu "Tractat del Cor" (2010). De la Peña, a més de professor de cardiologia i Acadèmic és doctor Cum Laude i escriptor. Ha estat guardonat amb la insígnia d'or de l'Associació de Pacients Coronaris (APACOR) i amb la Medalla de Bronze de la Societat d'Estudis Internacionals (SEI). Els llibres que ha publicat són: "Les Necessitats dels Pacients" (2010), "Cardiopatients" (2010), "Empreses Saludables" (2010), "e-Health" (2010), "Excel·lència Sanitària: pacients, innovació i tecnologies" (2009), "La Satisfacció dels Pacients" (2008), "Control del Tabac" (2006), "Guia de l'OMS sobre Vigilància de la Salut" (2002), "Qualitat en l'Assistència Sanitària" (1999 ), "Cardiocheck" (1993). I autor del bloc El poder de curar.