La taxa d'incidència de Covid-19 en Atenció Primària a Espanya és de 130,2 casos per 100.000 habitants, segons dades de la setmana passada (del 21 al 27 d'agost), fet que suposa un augment del 69,53% respecte a la setmana anterior, quan hi va haver 76,8 casos. Tot i això, es tracta d'una dada encara per sota de l'assolida l'any passat la mateixa setmana quan la incidència era de 153,05 casos per 100.000 habitants.

Arxiu - Vacuna contra la covid-19

Així es recull a l'informe de Vigilància sentinella d'Infecció Respiratòria Aguda a Atenció Primària ia Hospitals realitzat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), que fa un seguiment setmanal dels virus respiratoris a Espanya.

Les majors taxes s'observen en el grup dels majors de 64 anys . La taxa d'hospitalització se situa en 3,2 casos per 100.000 habitants, davant els 2,6 casos la setmana prèvia, fet que suposa una pujada del 18,75%.

A finals de juny, la xifra era de 0,51 casos, per la qual cosa s'ha produït un increment del 527% des de llavors. Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans s'observen en el grup dels més grans de 79 anys (32,2 casos per 100.000 h).

Entre els pacients de 60 anys o més, les majors taxes d'hospitalització Covid-19 s'observen a partir dels 80 anys , amb 56,4 hospitalitzacions per 100.000 habitants al grup de 89 anys i més.

La variant de SARS-CoV-2 identificada en major proporció en hospitalitzats les darreres setmanes han estat BA.2.75 (27%) i XBB.1.5 (27%) i des de l'inici de temporada les variants XBB.1.5 (32%) i BQ.1 (29%).

Des de l'inici de la temporada, un 26,1% (1.117) dels virus detectats s'han caracteritzat. Se n'han seqüenciat un 98% (1.095), i la resta s'han caracteritzat mitjançant PCR, o se'n desconeix. Entre els seqüenciats s'ha rebut informació sobre el codi de GISAID d'un 65,4% dels virus (716).

La variant de SARS-CoV-2 identificada en major proporció en els casos d'IRAS a Atenció primària és la XBB.1.5 (33%), BQ.1 (32%) i BA.5 (8%). Les variants predominants en les darreres setmanes han estat la XBB.1.5 (36%) i XBB.1.5-like+F456L (28%). L'ISCIII recorda que el 10 d'agost de 2023 el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties va instar a monitoritzar com a variant d'interès (VOI) XBB.1.5-like+F456L.

Aquesta variant inclou els llinatges similars a XBB.1.5 (que es caracteritzen per un conjunt específic de mutacions (S:Q183E, S:F486P i S:F490S), amb la mutació addicional F456L). La categoria general XBB.1.5-like+F456L inclou els sublinatges EG.5 i EG.5.1 que l'OMS va assignar recentment com a variant d'interès, així com els sublinatges FL.1.5.1 i XBB.1.16.6.