Aquestes troballes suggereixen que el tabaquisme està relacionat amb problemes de salut mental i destaca la importància d'abordar aquest vincle per millorar la salut de les persones. EP

Fumar augmenta el risc de desenvolupar depressió en més d'un 100%, segons una nova investigació de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca) que afegeix alhora que si deixa de fumar pot reduir aquest risc de manera significativa.

La majoria de persones saben que fumar tabac és perjudicial per a la salut i pot provocar tota mena de càncers, però molt probablement no saben que també augmenta el risc de patir malalties mentals.

En els darrers anys, cada cop més investigacions han indicat una forta correlació entre el tabaquisme i les malalties mentals. Tot i això, els investigadors no havien pogut posar-se d'acord sobre si fumar causa depressió o altres trastorns mentals, o si fumem perquè necessitem atenuar els símptomes d'un trastorn mental latent.

Juntament amb dos col·legues del Canadà, Doug Speed, del Centre de Genètica Quantitativa i Genòmica de la Universitat d'Aarhus, ha demostrat que fumar pot provocar depressió i trastorn bipolar. "Les xifres parlen per si soles. Fumar provoca malalties mentals. Tot i que no és l'única causa, fumar augmenta un 250% el risc de ser hospitalitzat per una malaltia mental", afirma.

"El tabaquisme sol ser anterior a la malaltia mental. De fet, molt abans. De mitjana, les persones del conjunt de dades van començar a fumar als 17 anys, mentre que no solien ingressar a l'hospital amb un trastorn mental fins després de els 30", assegura.

Abans que Doug Speed i els seus col·legues poguessin respondre si fumar pot causar trastorns mentals, van necessitar volums molt grans de dades. Hi pot haver moltes raons diferents per les quals desenvolupem un trastorn mental, per la qual cosa era important que disposessin de dades suficients per depurar les xifres d'altres possibles efectes.

Per això per a l'estudi, publicat a la revista 'Acta Psychiatrica Scandinavica', van accedir al Biobanc del Regne Unit, una de les bases de dades més grans del món d'informació sobre salut humana. La base conté dades genètiques de més de mig milió de persones. Les dades genètiques es van combinar amb molta altra informació sanitària i amb les respostes dels participants sobre el seu estil de vida.

Van introduir les dades en un ordinador i van començar a buscar patrons amb una nova manera de buscar la correlació entre fumar i malaltia mental que no s'havia utilitzat fins ara. "Les investigacions anteriors no havien tingut en compte realment que hi pot haver una dimensió temporal en joc --explica--. Les persones solen començar a fumar abans dels 20 anys, però no ingressen a l'hospital amb un trastorn mental fins que no tenen entre 30 i 60 anys de mitjana".

"El tabaquisme sol ser anterior a la malaltia mental. De fet, molt abans --assegura--. De mitjana, les persones del conjunt de dades van començar a fumar als 17 anys, mentre que no solien ingressar a un hospital amb un trastorn mental fins després dels 30."

Fins al 90% de les persones del conjunt de dades que seguien sent fumadores o exfumadores van començar a fumar abans dels 20 anys. Per tant, la probabilitat que comenci a fumar més tard és molt petita. De fet, els gens ajuden a determinar si es convertirà o no en fumador, explica Doug Speed.

"Quan vam analitzar els molts fumadors de la base de dades, vam trobar una sèrie de variants genètiques recurrents --prossegueix--. Observant els estudis de bessons, en què aquests tenien els mateixos gens però van créixer en llars separades, vam poder veure que els seus gens podien explicar el 43% del risc de convertir-se en fumador”.

A les llars on els pares adoptius també fumaven, augmentava el risc que el nen comencés a fumar. No obstant això, si els pares no fumaven, el risc era menor, però seguia sent més gran quan els pares "reals" dels nens havien estat fumadors i els havien transmès determinats gens.

"Hi ha una sèrie de variants genètiques que podem anomenar 'gens relacionats amb el tabaquisme'. Les persones del conjunt de dades que portaven els gens relacionats amb el tabaquisme però no fumaven tenien menys probabilitats de desenvolupar trastorns mentals en comparació amb les que portaven els gens i fumaven --afirma-- Com que les variants genètiques també semblen estar relacionades amb el risc de patir malalties mentals, això solia ser una mica confús, però en aquest estudi vam demostrar que és probable que el risc de començar a fumar faci que augmenti el risc de desenvolupar trastorns mentals a causa dels 'gens relacionats amb el tabaquisme'".

Estadísticament, fumar sembla causar trastorns mentals com ara depressió, trastorn bipolar i esquizofrènia. Tot i això, Doug Speed i els seus col·legues no tenen una explicació de per què, només una sèrie de teories. "Encara hem de trobar el mecanisme biològic que fa que fumar provoqui trastorns mentals. Una teoria és que la nicotina inhibeix l'absorció del neurotransmissor serotonina al cervell, i sabem que les persones amb depressió no produeixen prou serotonina", explica.

Quan es fuma una sola cigarreta, la nicotina activa la producció de serotonina al cervell. Entre altres coses, això és el que fa que et sentis relaxat després de fumar. Però si se segueix fumant, la nicotina tindrà l?efecte contrari. En canvi, inhibirà la serotonina, cosa que li pot provocar ansietat, malestar i inestabilitat.

"Una altra explicació podria ser que fumar provoca inflamació al cervell, cosa que a llarg termini pot danyar parts del cervell i provocar diversos trastorns mentals. Però com ja he dit: Encara no ho sabem amb certesa", admet.

Una de les coses que mostren les noves xifres és que poques vegades comencem a fumar després dels 20 anys. Per tant, seria una bona idea estudiar si hauríem d'augmentar el límit d'edat per comprar cigarretes.

"Podria ser una bona manera d'evitar que la gent comenci a fumar. Un cop més, no sabem per què la gent no comença a fumar després dels 20 anys, però potser és perquè amb l'edat estem cada cop menys disposats a córrer riscos --suggereix Doug Speed--. Per tant, canviar la llei i augmentar el límit d'edat pot tenir el seu efecte. Almenys n'hi ha indicis".