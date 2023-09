Els consumidors masculins de cigarretes electròniques estan perdent més que no contemplaven. Una nova investigació en rates mascle ha demostrat que vapejar pot reduir la mida dels testicles, dificultant el desig sexual i reduint el recompte d'espermatozoides.

Un home fuma una cigarreta electrònica - UNSPLASH

Els científics turcs van prendre lectures de la mida dels testicles de les rates abans i després d'exposar-los al fum dels vapors de les cigarretes electròniques, a més d'identificar biomarcadors d'estrès a la sang i als genitals.

El recompte d'espermatozoides de les rates exposades al vapor de les cigarretes electròniques va ser de 95,1 milions d'espermatozoides per mil·lilitre, en comparació amb 98,5 milions per mil·lilitre en el grup que no va estar exposat a cap substància de nicotina.

Tot i això, el grup de rates exposades al fum de la cigarreta convencional va tenir el recompte més baix dels tres, amb 89 milions d'espermatozoides per mil·lilitre . Els seus testicles també eren els més petits i pesaven menys que els de les rates exposades al vapor de les cigarretes electròniques, així com els del grup de control.

"Cal considerar que, encara que el líquid [de les cigarretes electròniques] s'ha presentat com a inofensiu en els estudis per deixar de fumar, podria augmentar l'estrès oxidatiu i provocar canvis morfològics al testicle", van escriure els investigadors al seu informe, publicat aquest mes a la Revista Internacional d'Andrologia

El 2020, investigadors danesos també van descobrir que els homes que feien servir cigarrets electrònics diàriament tenien un recompte total d'espermatozoides significativament menor que els no vapeadors, però els autors de l'estudi actual diuen que es necessiten més dades en humans per recolzar aquestes troballes, ja que els cigarrets electrònics han estat promocionat com un mètode eficaç per ajudar les persones a deixar lhàbit del tabac.

"Per ser una opció segura en els estudis per deixar de fumar, cal aclarir-ne l'efecte en les persones" , van concloure.