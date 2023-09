Una professional sanitària sosté mostres de proves PCR. Foto: Europa Press

“La sanitat pública no està preparada per al futur augment de casos de Covid persistent ”. Són paraules del doctor Francisco Mera, director de la Unitat LongCovid i síndromes postvirals a Blue Healthcare (Madrid), després de la publicació recent d'un estudi conjunt elaborat per investigadors de l' Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, la Fundació Lluita contra les Infeccions i el Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa que xifra en menys del 8% (en concret, un 7,6%) la quantitat de pacients d'aquesta malaltia que s'han recuperat en un termini de 2 anys després de contagiar-se.

El doctor Mera assegura que les dades de l'estudi són "esperables", ja que "l'evolució dels pacients és de no millorança, de no tornar a estar com abans". De la mateixa manera, l'expert assenyala que "aquesta investigació (amb una mostra de 548 persones que es van contagiar fa 2 anys) parla únicament de persones que van contraure Covid durant la primera onada" apuntant que "és una cosa que s'ha continuat produint". A més, incideix que "per volum i manca de vacunació, va ser enorme".

Mera va més enllà i assegura que, en alguns casos greus, el Covid persistent té "un impacte en la qualitat de vida dels pacients que arriba a ser fins i tot més gran que alguns tipus de càncer", afegeix.

DONES I PACIENTS AUTOIMMUNS, AMB MÉS RISC

A més, l'estudi apunta que les dones i els pacients autoimmunes tenen més risc de contagiar-se de Covid persistent. "En el cas de les dones cal assenyalar que a les de mitjana edat, que són fèrtils, hi ha una major predisposició per la menstruació", afegeix el doctor Mera, apuntant que "és més freqüent en dones que estiguin a la vintena, la trentena o la quarantena que a les grans".

De la mateixa manera, els investigadors han determinat que el risc de desenvolupar Covid-19 persistent augmenta en persones que presenten fatiga, taquicàrdia, ofec i alteracions neurocognitives i neurosensitives durant un quadre agut de la malaltia, mentre que els homes amb estudis superiors tenen menys probabilitats de desenvolupar la malaltia persistent.

Els factors que s'han associat a una major probabilitat de recuperar-se són el sexe masculí , les persones que havien requerit admissió a la unitat de cures intensives (UCI) a causa de la malaltia o que tenien comorbiditats cardiovasculars, la manca de gana i les alteracions del gust i l'olfacte.

INFRADIAGNÒSTIC

D'altra banda, Mera apunta que, encara que ens aproximem a final del 2023, segueix havent-hi un infradiagnòstic pel que fa a casos de Covid persistent . "A Catalunya, segons registre, hi ha uns 15.000 casos, encara que la realitat és que en són molts més", detalla.

"Moltes més persones ho tenen, no saben que ho tenen i, a més, moltes vegades, pensen que una cosa molt menys específica, com fatiga crònica", considera el doctor, que apunta que la recepta per posar fi a això la té ben clara i és una cosa que ell i altres experts com ell porten reclamant des de fa temps.

"Es necessiten més unitats integrals i transversals que tractin el Covid persistent", apunta Mera, que recorda que en el tractament d'aquesta malaltia és important "una avaluació integral del pacient" , considerant també qüestions com "l'alimentació, la fisioteràpia i la cura" del seu cos", entre moltes altres.

QUAN ES CONSIDERA QUE UN PACIENT ESTÀ TOTALMENT CURAT?

Per acabar, i veient que el percentatge de persones que aconsegueix superar aquest Covid persistent és tan baix aquest 2023, preguntem al doctor Mera sobre el moment en què es pot considerar que un pacient ha deixat enrere definitivament la malaltia.

"Podem parlar que una persona està completament recuperada quan, en algun moment del seu seguiment i tractament, manifesta que la seva situació personal, laboral i diària, en definitiva, és la mateixa que tenia abans de contagiar-se", conclou el doctor Mera.