Mushtaq Muhammad i el seu equip quirúrgic estaven enmig d'una operació quan van ensopegar amb un fenomen inesperat: un fetus humà dins de l'estómac d'una nena petita. Si bé aquest estrany succés pot semblar enigmàtic, hi ha una explicació racional al darrere.

La criatura, que havia suportat dolors d'estómac prolongats, va ser portada a l'Hospital Sadiqabad al Pakistan pels seus preocupats pares. Es van realitzar proves exhaustives que van portar el personal mèdic a creure que havien identificat un tumor al seu abdomen que es podria posar remei mitjançant una intervenció quirúrgica.

Tot i això, durant el transcurs de la cirurgia, va sortir a la llum una revelació sorprenent: el presumpte tumor s'havia desenvolupat dins l'abdomen de la nena de 10 mesos des del seu naixement, causant-li un dolor insuportable.

"A l'inici de l'operació, tot semblava procedir de manera rutinària", va dir el cirurgià en un article publicat per The Sun. "No obstant, dues hores més tard, vam descobrir que no era un tumor sinó un bessó de la nena, que havia quedat atrapat dins del seu úter durant la seva etapa fetal. Aquest fenomen mèdic intrigant es coneix com a 'síndrome del fetus desaparegut'".

El pare de la criatura va revelar que li havien administrat diversos tractaments per alleujar els dolors d'estómac des del naixement, però cap no havia demostrat ser efectiu.

Sorprenentment, s'informa que aquest cas passa en aproximadament un de cada 500.000 naixements , com es documenta al Journal of Surgical Troballes.