La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) i la Societat Valenciana de Pneumologia, en un comunicat conjunt, han demanat a les administracions públiques que es prohibeixi fumar a les terrasses per protegir no fumadors i els treballadors i ajudar així mateix a reduir el tabaquisme a Espanya en no normalitzar aquest consum.

Arxiu - Una persona fuma a una terrassa - María José López - Europa Press - Arxiu

Sobre això, han mostrat la seua oposició que s'haja aixecat aquesta mesura a la Comunitat Valenciana, l'única autonomia en què encara estava prohibit com a conseqüència de la pandèmia COVID-19. Tot i això han assenyalat que s'oposen a aquest veto perquè el consum de tabac i vapejadors en terrasses produeix "un augment significatiu" de la contaminació de l'aire ambiental en aquests espais pels tòxics del tabac o del vapeig.

De fet, assenyalen que les terrasses representen un dels llocs més utilitzats per fumar i vapejar i segons estudis publicats , per cada persona que fuma o vapeja augmenta la concentració de tòxics en aquests entorns un 30%.

Per tant, els usuaris de les terrasses es troben exposats a concentracions significatives de gasos i partícules perjudicials que provenen de l'exhalació del fumador o vapejador, de la combustió de les cigarretes, de les burilles, de la barreja d'aquests tòxics amb gasos de l'atmosfera o d'agents químics que s'adhereixen a la roba o altres superfícies de les instal·lacions de les terrasses.

A més, recalquen que hi ha evidència científica sòlida de l'exposició passiva al fum del tabac i la major freqüència de malalties cardiovasculars, respiratòries o trastorns fetals "no hi ha un llindar de concentracions de tòxics del tabac i vapeig en aquests entorns". Aquesta exposició, adverteixen, afecta especialment la població més vulnerable: nens, dones embarassades, treballadors de l'hostaleria o persones amb malalties cròniques preexistents.

INICIACIÓ AL TABAC



Així mateix, subratllen que fumar i vapejar a terrasses suposa "una forma de normalització del seu consum , afavoreix que els adolescents s'iniciïn al tabac i dificulta l'abandonament per part d'aquella població addicta al tabac", cosa que fa "molt difícil reduir la prevalença del tabaquisme a Espanya".

Per tot això, insten les Administracions Públiques a declarar les terrasses com a entorns lliures de fum a causa de la necessitat de protegir els no fumadors dels agents tòxics de la tabac i dispositius electrònics de nicotina i els empleats de l'hostaleria de les conseqüències de l'exposició mantinguda al fum del tabac i als dispositius electrònics.

A més, assenyala que aquesta mesura serveix per promoure els intents d'abandonament als fumadors, augmentant les seves possibilitats d'abandonar el tabac, alhora que es desnormalitzen les conductes associades al tabaquisme i al vapeu.