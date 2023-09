El suïcidi, principal causa de mort en joves de 15 a 29 anys a Espanya. EP

El ministre de Sanitat en funcions, José Miñones, ha reivindicat aquest diumenge, el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, l'aposta del Govern per combatre aquesta xacra i reforçar l'atenció a la salut mental.

"Com recorda l'OMS, el suïcidi es pot prevenir. Hi ha una alternativa al suïcidi i les accions per aconseguir-ho passen per prioritzar la salut pública", ha manifestat Miñones, preocupat pel fet que el suïcidi és la principal causa de mort entre els 15 anys. i els 29 anys a Espanya.

En aquest sentit, ha subratllat que el Ministeri de Sanitat ha posat en funcionament el telèfon 024 d'atenció a la conducta suïcida, que ja ha superat l'any de vida i que la comissaria europea de Salut, Stella Kyriakides, ha posat com a model a la Unió Europea.

S'ha activat el servei de xat del 024, enfocat a afavorir un accés més universal i cap a un perfil més jove de persones usuàries. A més, dins del contracte subscrit per Sanitat amb la Creu Roja Espanyola, s'ha augmentat el nombre de professionals titulats en Psicologia per ampliar l'atenció.

"La societat reclamava un canvi de paradigma. Fa tan sols uns anys no es parlava de suïcidi, ara no només es parla, sinó que ho atenem de forma prioritària", ha reflexionat el ministre de Sanitat.

Per això, ha agraït la tasca de totes les persones que formen part del servei 024 per ser el "sustent i l'abric" de qui està al límit.

Miñones ha assenyalat que el suïcidi és una de les facetes més extremes de la salut mental i que Espanya ha estat un país pioner a posar a l'agenda política aquesta qüestió ia treballar per evitar l'estigma associat.

Ha recordat que el Govern ha actualitzat l´estratègia de Salut Mental després de més de 12 anys inactiva i de la mateixa manera hem elevat la Salut Mental al debat de la nostra Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. "Volem ajudar a millorar la salut mental a la UE establint sinergies entre països perquè la salut mental sigui una prioritat de tots els Estats Membres", ha afegit.

BALANÇ D'ACTIVITAT DEL 024



Des de la seva posada en funcionament, el 9 de maig del 2022, fins a l'actualitat el telèfon 024 ha registrat més de 158.000 trucades ateses.

Fins al 31 de juliol, el servei 024 ha atès 151.132 trucades, de les quals en va derivar 5.155 als serveis d'emergència del 112.

Dins de les persones que identifiquen el seu sexe a la trucada, el 56,7% són dones i el 43,3%, homes.

En el 51,44% dels casos, qui efectua la trucada és la persona usuària del servei. Un 9,8% són propers; un 14%, uns altres; i el 24,65% no se n'identifica la relació.

Al 19,6% de les trucades s'identifica un risc baix de suïcidi; el 22,6% són de risc mitjà; el 10,3% es consideren de risc mitjà-alt. El risc alt de suïcidi s'ha identificat al 6,1%. Al 10% de les trucades es comunica ideació suïcida.

Miñones ha recalcat que el 024 és un servei d´abast nacional (accessible des de tot el territori nacional), gratuït, confidencial i disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l´any.