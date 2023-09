Foto: Europa Press

"Un augment xocant". D'aquesta manera defineixen, els autors d'un estudi publicat a la revista BMJ Oncology, els resultats de la seva observació. I és que, en les darreres tres dècades, s'han disparat en un 80% els malalts de càncer menors de 50 anys al conjunt del món.

Els experts que han recopilat aquestes dades apunten que els factors que expliquen aquesta xifra alarmant són la mala alimentació, l'abús del consum d'alcohol i la vida sedentària, amb agreujants com l'absència d'exercici físic i derivades com l'obesitat, entre d'altres.

El càncer de mama va representar el nombre més gran de casos d'"aparició primerenca" en aquest grup d'edat el 2019. Però els càncers de tràquea (nasofaringe) i de pròstata són els que més han augmentat des del 1990, revela l'anàlisi. Els càncers que més morts van causar i que més van comprometre la salut entre els adults més joves el 2019 van ser els de mama, tràquea, pulmó, intestí i estómac.



Els responsables de l'estudi van examinar la incidència (nous casos), les morts, les conseqüències per a la salut (anys de vida ajustats en funció de la discapacitat oAVAD) i els factors de risc contribuents per a totes les persones de 14 a 49 anys per estimar el canvi percentual anual entre 1990 i 2019.

Així, el 2019, els nous diagnòstics de càncer entre els menors de 50 anys van pujar a 1,82 milions, un augment del 79% respecte a la xifra del 1990. En general, el càncer de mama va representar el nombre més gran d'aquests casos i morts associades, amb 13,7 i 3,5/100.000 de la població mundial, respectivament.

Però els nous casos de càncer de tràquea i de pròstata d'aparició primerenca van ser els que van augmentar més ràpidament entre el 1990 i el 2019, amb variacions percentuals anuals estimades del 2,28% i el 2,23%, respectivament. A l'altre extrem de l'espectre, el càncer de fetge d'aparició primerenca es va reduir un 2,88% anual estimat.

Més d'un milió (1,06) de menors de 50 anys van morir de càncer el 2019, fet que suposa un augment d'una mica menys del 28% respecte a la xifra del 1990. Després del càncer de mama, els càncers que van causar el més gran nombre de morts i el consegüent deteriorament de la salut van ser els de tràquea, pulmó, estómac i intestí, amb els augments més pronunciats de morts entre les persones amb càncer de ronyó o ovari.

COM AFRONTA CATALUNYA EL CÀNCER?

Així doncs, a Catalunya es va posar en marxa, l'any passat, el Pla Contra el Càncer 2022-26, el document amb què la Conselleria vol "mostrar el compromís actiu en la prevenció i el control del càncer".

En aquest, es presenta una avaluació de l'impacte del càncer fins al 2025 (any escollit per seguir la metodologia i els períodes temporals de l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer, IARC) i una avaluació dels avenços introduïts al període 2015-2020.

Dades: Conselleria de Salut

Segons expliquen després d'analitzar les dades, la situació i les tendències observades a Catalunya són similars a les que es donen als països d'Europa. El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en homes , mentre que en les dones és el càncer de mama . Avaluant conjuntament dones i homes, el càncer colorectal és el més freqüent.

La incidència del càncer de mama s'ha estabilitzat des del començament del 2000. Aquesta estabilització s'atribueix, en part, al cribratge rutinari en dones d'edats compreses entre 45 i 64 anys. Tot i això, la tendència creixent que mostren les taxes brutes estan relacionades amb l'augment esperat de casos en les dones de més de 64 anys, entre els quals es diagnostica un 42% dels casos.

El factor de risc més important al càncer de pulmó és el tabac. L'augment de la incidència d'aquest tumor en les dones s'associa a l'increment de la prevalença del tabaquisme iniciat als anys setanta del darrer segle, amb els màxims a mitjans dels anys noranta (2). Aquesta tendència contrasta amb la dels homes, que han renunciat a aquest hàbit des de mitjans dels vuitanta. Un 73,8% dels casos en homes es diagnostiquen a partir dels 64 anys, mentres que en les dones és un 59,1%.