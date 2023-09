Tot i que moltes persones poden prendre vitamines com la vitamina C i E per millorar la seva salut, fer-ho pot comportar alguns perills, segons un nou estudi publicat el 31 d'agost.

Recurs, pastilles - UNSPLASH

L'estudi revisat per parells, publicat al Journal of Clinical Investigation, va mostrar que les vitamines poden estimular el creixement de nous vasos sanguinis dins de les cèl·lules canceroses. Aquests nous gots poden ajudar el càncer a créixer i estendre's per tot el cos.

Els tumors cancerosos requereixen subministrament d'oxigen i sang rica en nutrients per desenvolupar nous gots sanguinis. El procés es coneix com a "angiogènesi".

La gent hauria de prendre suplements?

Els antioxidants solen funcionar utilitzant oxigen no utilitzat d'altres cèl·lules, cosa que redueix la quantitat d'estrès oxidatiu. L'estrès oxidatiu pot fer malbé l'ADN i provocar un augment del risc de càncer.

"Hem descobert que els antioxidants activen un mecanisme que fa que els tumors cancerosos formin nous vasos sanguinis, cosa que és sorprenent ja que anteriorment es pensava que els antioxidants tenien un efecte protector", explica l'autor Martin Bergö a New Atlas. "Els nous vasos sanguinis nodreixen els tumors i els poden ajudar a créixer i propagar-se", afegeix.

"No cal témer els antioxidants presents en els aliments normals, però la majoria de les persones no en necessiten quantitats addicionals" , afirma Bergö. "De fet, pot ser perjudicial per als pacients amb càncer i les persones amb un elevat risc de càncer", sentencia.

Les vitamines E i C poden estabilitzar la proteïna BACH1, que pot provocar la propagació del càncer de pulmó. Això pot passar quan s'introdueixen nivells excessius d'antioxidants a la dieta d'una persona o quan es produeixen mutacions als tumors que activen la producció d'antioxidants.